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Počeli su pripremni radovi za izgradnju mosta koja će konačno, direktno, povezati Bačku Palanku sa Neštinom i Vizićem i čime će se rešiti problem stanovnika tih, ali i drugih sela sa desne obale Dunava, koji su od Bačke Palanke udaljeni deset kilometara, a koji moraju da pređu četiri granična prelaza prilikom putovanja iz sela u svoju opštinu.

Na mestu gde bi trebalo da nikne most već uveliko rade mašine na gradilištu kod Neština, u blizini graničnog prelaza, gde su bageri i kamioni angažovani na raščišćavanju terena i uklanjanju zemlje, kako bi se pripremio prostor za realizaciju ovog važnog projekta za tu lokalnu saomupravu.

Predsednik Opštine Bačka Palanka Branislav Šušnica kazao je da je izgradnja novog mosta najvažniji infrastrukturni projekat u opštini, još od mosta prema Iloku.

- Od 1974. godine promenile su se tri države SFRJ, SR Jugoslavija, Državna zajednica Srbije i Crne Gore i evo tek više od pola veka kasnije smo uz pomoć Aleksandra Vučića i Vlade Srbije započeli projekat za novi most - istakao je Šušnica i dodao da je Opština usvajanjem Plana detaljne regulacije stvorila sve preduslove za realizaciju ovog velikog i važnog projekta.

- On će biti žila kucavica za zapadnu Bačku, ovaj deo južne Bačke i Srem, jer će biti najkraći i najbrži put prema Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Gradnjom mosta unapredićemo privredne potencijale Bačke Palanke i stvoriti prilike za nove investicije. Međutim, u srcu celog projekta su ljudi, briga o njima i unapređenje kvaliteta njihovog života. Najvažnije je da omogućimo građanima Neština i Vizića da najkraćim putem, bez prelazaka državne granice, zadržavanja na graničnim prelazima, čestih promena pasoša, obavljaju redovne poslove - moći će nesmetano i bez brige da vode decu u školu, odlaze kod lekara, ili na posao. Takođe, ekonomski značaj projekta ogleda se u olakšavanju privredne saradnje, podsticaju razvoja lokalne privrede i turizma, kao i boljem povezivanju zajednica koje su od devedesetih godina bile razdvojene.

Kraći i brži put Čitav saobraćaj iz zapadne Vojvodine ka Republici Bosni i Hercegovini u ovom trenutku se obavlja se preko državnog puta prvog B reda broj 12 (Subotica - Sombor - Odžaci - Bačka Palanka - Novi Sad - Zrenjanin - Žitište - Nova Crnja - državna granica sa Rumunijom (granični prelaz Srpska Crnja)), državnim putem drugog A reda broj 108 (Bačka Topola - Kula - Despotovo - Silbaš - Bačka Palanka - državna granica sa Hrvatskom (granični prelaz Bačka Palanka)) i dalje državnim putem prvog B reda broj 19 (veza sa državnim putem prvog B reda broj 12- Neštin - Erdevik -Kuzmin -državna granica sa Bosnom i Hercegovinom (granični prelaz Sremska Rača)). Jedina alternativa za ovaj putni pravac je preko Novog Sada, jer između Bačke Palanke i Novog Sada nema nijednog mosta preko reke Dunav. Izgradnjom novog mosta uspostavila bi se direktnija saobraćajna veza Bačke i Srema, a zapadna Vojvodina bi se bolje povezala sa Bosnom i Hercegovinom preko teritorije Srbije. Istovremeno, skraćivanjem putnog pravca smanjili bi se troškovi transporta ljudi i robe.

Radovi kod Neština su usledili pošto je u septembru Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj Putevima Srbije izdao je rešenje o privremenoj građevinskoj dozvoli za izvođenje pripremnih radova koji prethode izgradnji pristupne saobraćajnice budućem mostu preko Dunava kod Bačke Palanke. Početni radovi su planirani na neštinskom delu i obuhvataju geodetske radove, čišćenje terena, zemljane radove (iskop humusa, iskop u širokom otkopu, uređenje podtla, izradu nasipa, izradu posteljice (zamenu materijala) u useku i izradu završnog sloja drobljenog kamena u nasipu. Pripremni radovi za koje je izdata ova građevinska dozvola mogu trajati najduže 12 meseci. Osim toga, prošle sedmice je na sednici Skupštine opštine Bačka Palanaka, usvojena Odluka o Planu detaljne regulacije mosta preko Dunava. Kako je pojašnjeno nakon potpisivanja okvirnog protokola o finansijskoj i tehničkoj saradnji između Vlade Srbije i Vlade Kraljevine Španije uoblasti infrastrukturnih projekata predloženo je novo idejno rešenje za most i pristupnu saobraćajnicu. Iako je promenjena konstrukcija mosta, osnovni elementi projekta ostali su isti - trasa i visina puta i mosta, uslovi za plovidbu Dunavom, kao i njihova udaljenost od plovnog puta i nivoa visoke vode. Nisu menjani ni elementi saobraćajnice poput kolovoza, ograde, rukohvata i instalacija.

Međutim, promenom konstruktivnog rešenja mosta broj stubova u koritu Dunava i na pristupnim deonicama biće smanjen sa 32, koliko je bilo predviđeno za betonski most, na 22 kod novog, čeličnog rešenja. Zbog toga su potrebni dodatni radovi na odbrambenom nasipu, odnosno nasipanje zemlje sa njegove branjene strane, kako bi se sprečili mogući problemi sa prodiranjem vode kroz tlo do kojih bi moglo doći usled radova na temeljenju mosta na levoj obali Dunava. Ovi dodatni radovi nisu bili obuhvaćeni ranije utvrđenim uslovima za Plan, niti prethodnim vodnim uslovima za most.

Dužina projektovane deonice iznosi 3.352 metra, a most će imati dužinu 1.856 metara i sastojaće se iz tri glavna dela: pristupnog vijadukta sa strane Bačke Palanke, glavnog mosta i pristupnog vijadukta sa strane Neština. Planirane su dve saobraćajne trake i dve pešačke staze, ukupne širine 12 metara. Sastojaće se od centralnog dela mosta preko plovnog puta Dunava i pristupnih delova mosta sa bačke i sremske strane. Planirano je da most kod Bačke Palanke bude deo državnog puta prvog B reda broj 19, koji povezuje ovaj pravac sa Neštinom, Erdevikom i Kuzminom, sve do državne granice sa Bosnom i Hercegovinom i graničnog prelaza Sremska Rača. Planirana je i modernizacija postojećih puteva, kao i izgradnja puta Vizić - Erdevik.

Kako je navedeno na sajtu Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture prva faza obuhvata projektovanje, pripremne radove, pobijanje šipova i radove na fundiranju, u vrednosti od 21.052.631 evra za koju će nakon umanjenja zbog zadržanog depozita biti plaćen neto iznos od 20.000.000 i počinje u roku od 35 dana od stupanja na snagu Ugovornog sporazuma. Druga faza koja obuhvata sve preostale radove (uključujući između ostalog betonske stubove, čeličnu konstrukciju, kolovoznu konstrukciju mosta, prilazne saobraćajnice, drenažu i instalacije), u vrednosti od 108.879.785 evra i počinje odmah nakon što Izvođač primi avansno plaćanje od Finansijera (MGSI). Finansiranje Projekta počinje u 2026.godini u iznosu od 5.000.000 evra iz budžeta RS.