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Nova pravila stupila su na snagu u utorak i odnose se na kompanije iz svih sektora, uz određene izuzetke. Prema njima, firme više ne smeju da pozivaju građane u svrhu prodaje ukoliko za to prethodno nisu dobile njihov pristanak.

Pozivi su dozvoljeni samo ukoliko se odnose na ugovor koji je osoba već zaključila sa kompanijom ili ako je građanin ranije izričito pristao da bude kontaktiran u marketinške svrhe.

Pobeda za potrošače

Organizacija za zaštitu potrošača "Que Choisir Ensemble“ pozdravila je novu regulativu.

"Ne može se dovoljno naglasiti da su mir i tišina pravo i da je vreme da prestanemo da izlažemo potrošače neželjenim ponudama“, navela je organizacija.

Njena predsednica Marie-Amandine Stevenin ocenila je da se isti problem može videti i na internetu i na ulicama, koji su, kako je rekla, "zasićeni zahtevima da trošimo“.

Organizacija se dugo zalagala za ukidanje prakse prema kojoj se automatski pretpostavlja da je svaka osoba potencijalni kupac.

"Ovo je pobeda za potrošače, od kojih velika većina ne želi da prima prodajne pozive“, rekla je Stévenin.

Kompanije strahuju od dodatnih troškova

Ipak, nova pravila nisu naišla na odobravanje svih. Poslovna udruženja upozoravaju na dodatne administrativne obaveze, dok bi promene mogle da imaju posledice i van Francuske.

Posebno su zabrinuti u Maroku, gde je industrija pozivnih centara u velikoj meri oslonjena na francusko tržište. Jedan tamošnji ministar procenio je da bi nova ograničenja mogla da dovedu do gubitka čak 50.000 radnih mesta, prenosi marokanski list Le Matin.

Promene je kritikovao i Frédéric Billon, predsednik francuskog udruženja za direktnu prodaju Fédération de la Vente Directe (FVD). On smatra da će kompanije zbog novih pravila imati dodatne administrativne obaveze.

"Moraćete da dobijete pisanu saglasnost od klijenta, a takođe ćete morati da čuvate dokaz o toj saglasnosti“, rekao je Billon.

Čak 97 odsto Francuza nerviraju telemarketing pozivi

Koliko je problem neželjenih poziva rasprostranjen pokazuje i parlamentarni izveštaj iz 2025. godine. Prema njegovim podacima, 97 odsto građana Francuske nerviraju telemarketing pozivi.

Autori izveštaja ironično su primetili da je to "jedno od retkih pitanja koje ujedinjuje ljude u Francuskoj“.

Čak 72 odsto Francuza navelo je da ih na mobilni telefon telemarketeri kontaktiraju najmanje jednom nedeljno, dok je 38 odsto reklo da takve pozive dobija svakog dana.

Francuska tako postaje jedna od evropskih zemalja sa strožim pravilima za takozvane "cold calls“, odnosno prodajne pozive bez prethodnog kontakta ili pristanka korisnika.

Slična ograničenja već postoje u Nemačkoj, Austriji i Italiji.

U Velikoj Britaniji većina telemarketing poziva je i dalje legalna, pod uslovom da osoba nije prethodno odbila takve pozive i da njen broj nije na zvaničnoj listi građana ili kompanija koje ne žele da budu kontaktirane.