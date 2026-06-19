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Laponija u Finskoj, poznata kao dom Deda Mraza i ledeno kraljevstvo koje podseća na bajkovitu Narniju, ovog leta turistima nudi sasvim drugačiju avanturu. Posetioci će moći da uživaju u prirodnim lepotama krajnjeg severa Evrope, ali i da okušaju sreću u potrazi za zlatnom polugom vrednom čak 20.000 evra.

Potraga pod nazivom Midnight Sun Hunt počinje 18. juna u Posetilačkom centru Levi, saopštila je turistička organizacija Visit Levi.

Učesnici će tamo moći da preuzmu prvi trag i prijave se za potragu. Nakon toga uslediće novi tragovi koji će ih voditi lokalnim stazama, atrakcijama i znamenitostima, a svakim korakom biće sve bliže skrivenom blagu.

Organizatori ističu da zlatna poluga može biti pronađena već nakon prvog traga, dok će tokom leta biti objavljivani dodatni saveti koji će postepeno olakšavati otkrivanje njene lokacije. Poslednji trag trebalo bi da bude objavljen 22. avgusta.

Smešten iznad Arktičkog kruga, Levi je jedno od najpoznatijih finskih skijališta i omiljena zimska destinacija. Međutim, tokom letnjih meseci ovaj kraj pokazuje sasvim drugačije lice zahvaljujući fenomenu ponoćnog sunca, kada u određenim periodima Sunce ne zalazi i vidljivo je 24 sata dnevno.

Iz organizacije Visit Levi leto opisuju kao skriveni dragulj koji tek treba da bude otkriven.

- Levi je pre svega poznat po zimskoj sezoni, ali leto na severu mnogima je i dalje velika nepoznanica - rekla je direktorka Visit Levija Satu Pesonen.

- Želimo da putnicima pružimo novi razlog da posete Levi u vreme kada Sunce nikada ne zalazi, a pejzaži otkrivaju potpuno drugačije lice ovog kraja.

Poput mnogih evropskih zimskih centara, i Levi je poslednjih godina proširio svoju turističku ponudu, pa tokom toplijeg dela godine posetiocima nudi aktivnosti poput paraglajdinga, planinarenja, raftinga i vožnje brdskog bicikla.

Potraga Midnight Sun Hunt organizuje se u saradnji sa rudarskom kompanijom Agnico Eagle Finland i skijalištem Levi Ski Resort. Učesnici su pozvani da se kreću odgovorno, ostanu unutar dozvoljenih područja i poštuju prirodu. Organizatori naglašavaju da potraga ne zahteva kopanje niti bilo kakvo narušavanje životne sredine.