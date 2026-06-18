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Rad na turističkoj sezoni u Hrvatskoj, uprkos obećanjima o visokim zaradama i dinamičnom okruženju, često sa sobom nosi teške izazove koji ostaju skriveni od očiju javnosti. Dok se u javnosti najčešće govori o hroničnom nedostatku radne snage i visini plata, retko se otvara tema toksičnih uslova rada, prekovremenih sati i, što je najalarmantnije, prisustva teških poroka unutar samih kolektiva.

Svedočenje bivše ugostiteljske radnice Renate Skule Burić na društvenoj mreži TikTok pokrenulo je lavinu reakcija i otvorilo bolnu raspravu o "javnoj tajni“ hrvatske gastronomije - sveprisutnosti zavisnosti i potpunom rasulu u pojedinim restoranima.

Renata Skula Burić je u svom video-snimku ogolila surovu stvarnost iz ličnog iskustva.

- Radila sam u restoranu gde su droga, alkohol i kocka bili normalniji od poštenog rada. Problem nije samo u pojedincu, već u tome što zavisnost direktno utiče na koncentraciju, odgovornost, odnose u timu, a na kraju i na kvalitet rada. Kada neko od kolega nije mogao da odradi smenu iz raznih razloga, uskakali su praktikanti od samo 16 godina, a najgore od svega je što su ta deca mislila da je to sasvim normalno. Možemo da pričamo o nedostatku radnika, ali ovo je definitivno tema o kojoj bi trebalo mnogo više da govorimo zbog budućnosti ugostiteljstva. Da li sam jedina koja je tako nešto viđala ili nas ima još? - upitala je u videu koji je za kratko vreme postao viralan.

U opisu videa dodatno je objasnila zašto je odlučila da progovori o ovoj tabu temi.

- Svi pričaju o nedostatku radnika. Ali koliko često pričamo o porocima koji godinama razaraju ugostiteljstvo iznutra? Dok ne počnemo da govorimo o uzrocima, teško ćemo rešiti posledice. Zanima me vaše mišljenje - koliko je ovaj problem zapravo prisutan u našoj struci? - napisala je, podstakavši stotine korisnika da podele sopstvena, često identična i poražavajuća iskustva.

Nije usamljen slučaj

Komentari ispod njene objave potvrdili su da problem nije usamljen slučaj, već duboko ukorenjena pojava u ugostiteljstvu. Jedan korisnik dao je zabrinjavajuću ocenu stvarnosti na terenu:

- Ja bukvalno ne znam nijednog konobara ili kuvara koji nije na koksu ili spidu.

Drugi su potvrdili da su prisustvovali sličnim situacijama:

- Ima nas više koji smo to viđali, prošao sam identična iskustva.

Pojedini komentatori smatraju da je to problem gotovo svakog ugostiteljskog objekta, dok su se drugi osvrnuli na opšte rasulo u gastronomiji.

Problem se direktno odražava i na kvalitet usluge, što gosti sve više primećuju i zameraju.

- Generalno, usluga je sve lošija. Verovatno je u pitanju splet okolnosti, ali moje razočaranje uslugom kao gosta svakim danom je sve veće - navodi se u jednom komentaru.

Foto: Shutterstock

Drugi korisnik dodaje:

- Devedeset odsto restorana propadne u roku od tri godine, tako da je gastronomija precenjena i ne vredi taj novac, a usluga je blago rečeno užasna.

Mnogi dugogodišnji ugostitelji priznali su da zbog ovakvih uslova napuštaju profesiju ili beže iz sezonskog ugostiteljstva u Hrvatskoj.

- Posle 15 godina pitam se čime bih drugim mogao da se bavim, a profesionalni sam kuvar. Ugostiteljstvo i sezona - užas - napisao je razočarani kuvar.

Drugi je podelio svoje iskustvo:

- Viđao sam to, pokušavao da izađem na kraj sa kolegama i da pomognem. Napustio sam rad u a la carte restoranu. Sada kuvam u vrtiću za decu i uživam.