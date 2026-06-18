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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas je u Novom Sadu, gde je obišao radove na izgradnji Fruškogorskog koridora i novog mosta preko Dunava kod Petrovaradina, koji predstavlja jedan od najznačajnijih infrastrukturnih projekata na trasi brze saobraćajnice Novi Sad–Ruma.

Tom prilikom govorio je o značaju kineskih investicija za srpsku privredu. Kaže da je Ziđin izvoznik broj 1 i tri u našoj zemlji u ovom trenutku, a LingLong izvoznik broj pet, i da strahovito doprinose našoj ekonomiji.

1/13 Vidi galeriju Vučić obilazi radove na mostu kod Petrovaradina Foto: Ilija Ilić

- Očigledno je da u geopolitičkom sukobu u kom su svi protiv svih, gde se izdvajaju Kina i SAD, a svi ostali su manji, regionalni igrači, u svemu tome mi mali plaćamo cenu. Ne zaboravite da se suočavamo i sa problemima sa železarom zbog kvota koje nameće EU, ne samo kvota već i količina koje mogu da odu, i stalno smo u kontaktu. Danas ja mislim Jagoda Lazarević govori sa šefom kabineta Šefčoviča. Koliko čujem i Ling Long preuzima pravne akcije da zaštiti svoj izvoz, i verujem da ćemo kroz dijalog sa Amerikancima uspeti da pomognemo našoj kompaniji iz Bora, koja nam drži istok Srbije u životu - rekao je on.

Dodaje da je zahvalan kineskim prijateljima što su izdržali godine gubitaka, i nisu to prodali za jedan dolar nazad.

- Već trpe gubitke zato što su prijateljstvo i reč predsednika Sija vredniji od stotina miliona evra. I za nas je to spas, slično i sa Ling Longom u Zrenjaninu, i sa rudnicima u Boru - kazao je predsednik.

Foto: Ilija Ilić

Ambasador Narodne Republike Kine Li Ming osvrnuo se na nedavnu posetu predsednika Vučića Kini, ocenivši da je ona dodatno učvrstila veze dve zemlje i potvrdila snažno prijateljstvo njihovih naroda.

- Moram da kažem da je posle ove posete čelično prijateljstvo postalo još jače, a predsednik Vučić vodi narod Srbije na putu izgradnje i napretka Srbije - rekao je ambasador Li Ming.

Govoreći o značaju infrastrukturnih projekata, ambasador je istakao da oni predstavljaju temelj budućeg razvoja i povezivanja Srbije sa regionom.

Foto: Ilija Ilić

- Puštanjem ove cele saobraćajnice u saobraćaj moći ćemo da kažemo da je na novi način spojena cela Srbija, ali i dalje, sa regionom. Kineski i srpski narod zajednički, ruku pod ruku, razvijaju svoje prijateljstvo i grade projekte od velikog značaja. I Kina će uvek biti najpouzdaniji i najiskreniji prijatelj Srbije - rekao je on.

- Živela Kina, živela Srbija - rekao je Li Ming na srpskom na kraju obraćanja.