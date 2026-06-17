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Hotel "Slavija" jedan je od simbola Beograda. Više od jednog veka bio je svedok političkog, kulturnog i društvenog života prestonice, a često je delio i njegovu sudbinu. Ovih dana, hotel je mahom prekriven oblakom prašine i ograđen, a građani prolaze pored njega ispod skele. Radovi su uveliko u toku i trebalo bi da hotel već naredne godine pokaže svoje novo lice.

Pored uobičajene gradske buke, na Slaviji se svakodnevno čuje i kako majstori buše i mešaju malter. Na gradilištu hotela „Slavija“ dnevno je angažovano oko stotinu radnika, a trenutno ojačavaju stubove i konstrukciju objekta.

"Sada se definitivno stvaraju uslovi za početak radova na instalacijama – kompletne vodovodne instalacije, elektroinstalacije, kanalizacione mreže i postavljanje novih liftova“, kaže Marija Bošković, zamenik direktora hotela „Slavija“, za RTS.

Nakon toga uslediće i postavljanje fasade, što je najzahtevniji deo rekonstrukcije.

"Zbog kompleksnih okolnosti vezanih za samu lokaciju objekta, velike frekvencije pešaka i vozila oko samog objekta, lokacija je uslovila dodatne mere opreza i bezbednosti od strane samih izvođača“, ističe Boškovićeva.

1/33 Vidi galeriju Rekonstrukcija Hotela Slavija Foto: RTS Printscreen

Ista spratnost, manje soba

Spratnost i gabariti ostaju isti. Bočne strane kule dobiće reljefnu površinu sa istaknutim krugovima, koji asociraju na kružni tok na Slaviji.

"Najveća promena biće u podizanju energetske efikasnosti objekta i izgradnji protivpožarnih sistema po svim standardima i zakonskim propisima. Najupečatljivija će, definitivno, biti fasada objekta, koja će zadržati taj vizuelni kontinuitet, uz nove elemente koji daju utisak savremenog izraza i predstavljaju karakterističan potpis investitora", navodi Boškovićeva.

Foto: RTS Printscreen

Jedna od novina biće i broj soba. Hotel "Slavija" imaće 176 soba, što je upola manje nego sada. Sobe će biti veće, pa će gostima biti komfornije. Zadržaće tri zvezdice, a iz uprave navode da će ostati dostupna i usluga mesečnog zakupa soba.

Radovi bi trebalo da budu završeni do kraja godine, a u "Slavija luksu" su u završnoj fazi. U toku je montaža nameštaja, a otvaranje se očekuje za mesec i po dana.

Foto: RTS Printscreen

Mesečni najam soba - najtraženija usluga za koju postoji i lista čekanja

Jedna od najpopularnijih usluga svih vremena hotela Slavije, koja je nadaleko bila poznata, jeste mesečni najam soba u hotelu koji je bio mnogo povoljniji od iznajmljivanja stana u Beogradu.

Hotel Slavija Beograd nudio je opciju iznajmljivanja soba na mesečnom nivou, a cene su se kretaleod 410 evra za jednokrevetnu do 495 evra za dvokrevetnu sobu.

Kad je reč o uslovima mesečnog najma i toga šta je sve bilo uključeno u cenu: uračunati računi, osiguranje, nedeljno čišćenje sa zamenom posteljine i besplatan internet.

Sobe su bile prosečne površine oko 20 kvadrata a moglo je i dodatno da se uštedi: za dvokrevetnu sobu od 495 evra, gosti su često nalazili cimere kako bi prepolovili troškove.