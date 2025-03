Prema Ignjatovićevoj viziji, hotel je trebalo da ima prizemlje, međusprat i 15 spratova, sa kapacitetom oko 580 postelja , I za to vreme bio je jedan od najsavremenije opremljenih objekata te vrste. U većem broju soba bile su prostorije sa tuševima, dok je manji deo imao kupatila. U prizemlju i međuspratu planirane su kafana, restoran i poslastičarnica za oko 900 gostiju . Prostrani restoran postavljen je tako da su gosti sa svojih mesta imali lep pogled na Trg i Ulicu maršala Tita, prema Terazijama.

Zbog tadašnjih potreba grada za hotelskim prostorom, ugostitelji su predložili da se novi hotel projektuje tako da svojim komforom bude namenjen isključivo poslovnim ljudima , koji će se u u gradu zadržavati samo dva do tri dana. Ovakva namena hotela nije zahtevala izradu uobičajenih prostorija za prijeme bankete i drugo, ali je zato predviđen autoservis.

Ali, avaj! Ove velike ideje su na samom startu doživele gorak sudar sa socijalističkom stvarnošću: radovi na izgradnji hotela su morali da budu odloženi jer su se graditelji „Komgrapa“ susreli sa neočekivanim problemom. To je bio spor oko jedne sobice od jedva šest kvadratnih metara na sred novog gradilišta! Usled zamršenih imovinsko-pravnih odnosa, u ruševinama bez struje i vode u sobici je stanovao vremešni student Aleksandar Milojević .

Problem je predstavljala ustvari stambena zgrada čiji je vlasnik bio advokat Dušan Martić. Na osnovu ugovora s „Komgrapom“ on je kao vlasnik zbog iseljenja za 191 kvadratni metar korisne površine dobio po jedan trosoban, dvosoban i jednoiposoban stan. Po ovom ugovoru bio je dužan da iseli sve osobe iz svog domaćinstva, treća lica i stvari i sve preda preduzeću „Komgrap“.

Sve je stiglo do Trećeg opštinskog suda, jer on pravno nije imao nikakvog osnova da i dalje ostane tu.

U tom trenutku zgrada ustvari nije postojala. To je samo bila velika gomila ruševina na čijem je vrhu bila sobica u kojoj bez struje i vode stanovao Milojević. Stanaru sa mansarde ponuđeno je da pređe u hotel „Slaviju“ gde bi mu „Komgrap“ plaćao sve troškove, ali on je to odbio.