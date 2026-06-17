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Rasprava o tome šta se može smatrati obmanjujućim marketingom nastala je na Redditu nakon što je jedan korisnik podelio fotografiju proizvoda za koji je očekivao da sadrži pana kotu, kako je pisalo na ambalaži, ali je umesto toga otkrio da je reč o običnom jogurtu. Tema je izazvala podeljena mišljenja, a deo korisnika smatra da proizvođači sve češće koriste nazive i vizuelna rešenja koja kod kupaca stvaraju drugačija očekivanja od stvarnog sadržaja proizvoda.

Autor objave svoje nezadovoljstvo objasnio je rečima:

- Kad na proizvodu piše pana kota, na ambalaži je takva slika, ja očekujem da unutra bude pana kota, a ne jogurt. Na pakovanju sada stoji mala zvezdica pa negde sa strane piše da je jogurt, ali po mom mišljenju to je baš loše, jer po slici i natpisu apsolutno ne očekujem običan jogurt - napisao je on.

Foto: Shutterstock

On smatra da naziv proizvoda i prikaz na ambalaži ostavljaju utisak da je reč o desertu pana koti, a ne o jogurtu sa ukusom tog deserta.

Međutim, deo korisnika nije se složio sa takvim tumačenjem.

- A da je pisalo breskva i bila slika breskve, mislio bi da je unutra cela breskva?

Time je ukazano na činjenicu da slike i nazivi na ambalaži često predstavljaju ukus proizvoda, a ne nužno njegov sastav.

Bilo je i korisnika koji su priznali da ih je ambalaža navela na pogrešan zaključak.

- Ha-ha, kupila sam ga na brzinu upravo zbog naziva. Razočarala sam se kada sam videla da je unutra samo jogurt - napisala je jedna korisnica.

Drugi su istakli da se slične marketinške prakse mogu videti i kod brojnih drugih proizvoda, posebno onih koji na ambalaži prikazuju voće ili sastojke koji se zapravo nalaze samo u obliku aroma.

Foto: Shutterstock

Kao primer naveden je i puding.

- Puding od vanile ima sliku jagode. Puding od čokolade ima sliku pomorandže. A puding od jagode ima sliku maline ili nekog drugog šumskog voća - napisao je jedan korisnik.

Drugi su objasnili da se takve fotografije često koriste kao predlog za serviranje i da ambalaža izgleda privlačnije kada sadrži slike voća ili deserata.

- To je predlog serviranja, nema ni jagode ni pomorandže unutra. Biraju se baš takve slike jer je jasno da ih nema u proizvodu, a pakovanje izgleda lepše i privlačnije - naveo je jedan komentator.

Rasprava se potom proširila i na druge proizvode. Korisnici su pominjali "grčki tip jogurta“, zamene za sir, kao i čips i grickalice koji na pakovanju prikazuju sastojke prisutne samo u tragovima ili u obliku aroma.

Pojedini smatraju da bi pravila deklarisanja proizvoda trebalo da budu stroža.

- Potpuna obmana - napisao je jedan korisnik, dok je drugi dodao:

- Prvo mi na pamet pada Japan. Kod njih ono što je prikazano na pakovanju zaista mora da bude i u proizvodu.

Ipak, mnogi su zaključili da se u ovom konkretnom slučaju teško može govoriti o pravom obmanjivanju potrošača, jer naziv brenda i samo pakovanje jasno ukazuju da je reč o jogurtu.

Kako je jedan korisnik sažeo celu raspravu: