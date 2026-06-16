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Pre tačno dve godine Srbija je uvela pravila za vožnju električnog trotineta. To podrazumeva obaveznu, zvaničnu nalepnicu za vozilo, korišćenje zaštitne opreme tokom vožnje, ograničenje brzine i starosti vozača. Međutim, kako je za Kurir rekao Milan Vujanić, profesor Saobraćajnog fakulteta, svedoci smo da se pravila na ulici mahom ne poštuju.

To nije igračka

- Električni trotinet nije igračka i može biti vrlo opasan. Apelujem na sve vozače da strogo poštuju propisana pravila zbog sopstvene, ali i bezbednosti drugih učesnika u saobraćaju - rekao je on.

Foto: Shutterstock

Profesor se posebno osvrnuo na decu mlađu od 14 godina koju viđamo na električnim trotinetima, iako im je zakonom strogo zabranjeno da ih voze.

- Tu imamo dve situacije - neko je tom detetu kupio taj trotinet, zato se zalažem za strožu kontrolu i odgovornost roditelja. Druga situacija je kada dete pozajmi električni trotinet od nekog ko ima pravo da ga vozi. Zato je na roditeljima odgovornost da decu upozore na opasnosti kojima su izloženi tokom vožnje trotineta - naglasio je prof. Vujanić.

Kako se izdaje nalepnica Procedura za izdavanje nalepnica je jednostavna, traje oko 30 minuta i košta oko 2.060 dinara. Zahtev se podnosi na jednom od 152 predajna mesta u 80 lokalnih samouprava širom Srbije, a vlasnik električnog trotineta dužan je da dostavi sledeću dokumentaciju: tehničku dokumentaciju vozila iz koje se vide snaga, brzina i masa

foto-kopiju ili očitanu ličnu kartu

popunjenu i potpisanu izjavu

dokaz o uplati naknade

U slučaju da je nalepnica oštećena ili uništena, može se izdati nova na zahtev vlasnika.

prof. Milan Vujanić, profesor Saobraćajnog fakulteta u penziji Foto: Kurir Televizija

Prema podacima Agencije za bezbednost saobraćaja, za dve godine je evidentirano više od 16.000 električnih trotineta koji nose nalepnice Agencije, a procena je da ih ima oko 100.000. Nalepnica sadrži podatke na osnovu kojih se mogu utvrditi snaga elektromotora, konstruktivna brzina i masa vozila, a njeno posedovanje je zakonska obaveza, podsećaju iz Agencije.

Kazne od 10.000 do 120.000 dinara

Nadležni upozoravaju na brojne nezgode i teške povrede, posebno dece, koja neovlašćeno upravljaju električnim trotinetom. Za prvih 20 meseci primene propisa registrovano je oko 200 nezgoda i 170 povređenih osoba, među kojima je bilo dosta i dece.

- Veliki broj nezgoda događa se već tokom prve vožnje, zaštitnu kacigu nosi svaki četvrti vozač, iako ona smanjuje rizik od povreda glave za 44 odsto, dok svaki peti vozač koristi zaštitni prsluk - upozoravaju iz Agencije.

Za kontrolu vozača električnih trotineta zadužena je policija, a predviđene su kazne od 10.000 dinara (vožnja bez kacige, transport još jedne osobe, zabrana vožnje na ulici) do čak 120.000 dinara za vožnju u alkoholisanom stanju ili pod uticajem psihoaktivnih supstanci. Deca mlađa od 14 godina po zakonu ne smeju da upravljaju električnim trotinetima, pa odgovornost snose roditelji ili staratelji kroz prekršajni postupak.