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Iako su poljoprivrednici zadovoljni prinosima lucerke iz prve kosidbe, među stočarima raste zabrinutost zbog sušnog perioda i sve češćih krađa stočne hrane sa njiva.

Nakon prošlogodišnje situacije, kada su mnogi proizvođači bili prinuđeni da dodatno nabavljaju hranu za stoku, svaka bala deteline i sena danas ima poseban značaj.

Toga su svesni i lopovi. U prethodnim nedeljama na više lokacija u vojvođanskim atarima zabeležene su organizovane krađe balirane deteline i sena. Kako navode poljoprivrednici, kradljivci tokom noći dolaze kombi vozilima opremljenim mobilnim rampama, brzo utovaruju bale i odlaze pre nego što ih neko primeti.

Prema pisanju Agrosservisa, najveći broj krađa registrovan je u okolini Zrenjanina, Ade, Sente, Čoke i Kikinde, kao i uz nasipe kanala DTD, Tise i Begeja. U okolini Ade pojedini farmeri ostali su bez čak stotinu velikih bala deteline i raži, dok su na udaru lopova bile i parcele pod zobi.

Zbog sve većih gubitaka, stočari iz okoline Bačke Topole, Ade i Sente planiraju postavljanje video-nadzora na njivama, dok se u pojedinim delovima srednjeg Banata već organizuju noćna dežurstva i kontrole.

Prema rečima stočara iz okoline Kanjiže i Ade, lopovi namerno odnose manji broj bala sa više različitih parcela kako bi izbegli teže krivične posledice.

- Sa svake njive uzmu po nekoliko bala. Kada se sabere šteta, ona je velika, ali pojedinačno često nije dovoljna da bi se pokrenuo ozbiljniji sudski postupak - kažu ogorčeni stočari.

U okolini Trešnjevca nedavno je ukradeno čak 50 velikih bala sa pet različitih njiva. Meštani navode da kradljivci najčešće deluju u grupama od dve do tri osobe i koriste kombi vozila koja im omogućavaju brzo utovarivanje i udaljavanje sa mesta krađe.

Oko 400 dinara po bali

Tokom maja, na stočnim pijacama kilogram balirane deteline prodavao se po ceni od 23 do 35 dinara. U oglasima se bala deteline težine oko 15 kilograma najčešće nudila za oko 400 dinara, što odgovara ceni od približno 26 dinara po kilogramu.

Cene su ostale na nivou prošlogodišnjih, ali stočari podsećaju da tokom zimskih meseci obično rastu za 30 do 40 odsto, zbog čega je svaka bala sačuvana tokom leta od velikog značaja.

Kako ističu stočari, više ih brine potencijalni nedostatak hrane za narednu zimu nego sama materijalna šteta nastala krađama.

- Nije problem samo nekoliko ukradenih bala. Ako se suša nastavi, svaka bala biće dragocena za ishranu stoke - naglašavaju proizvođači.

Agroekonomski analitičar Čedomir Keco iz centra Agroeksit upozorava da potrebe za kabastom stočnom hranom u Srbiji rastu usled povećanja broja tovnih grla.

- Za ishranu odraslih grla tokom zime potrebno je obezbediti oko 800.000 kilograma kabaste hrane dnevno. Ukoliko se sušni period nastavi i tokom jeseni, stočari bi mogli da se suoče sa ozbiljnim problemima u snabdevanju hranom - upozorava Keco.