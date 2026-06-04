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Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove Beograda izdao je Sekretarijatu za investicije građevinsku dozvolu za rekonstrukciju i dogradnju Istorijskog arhiva grada Beograda u Ulici Palmira Toljatija.

Reč je o objektu spratnosti P+2, a u okviru predstojećih radova formiraće se objekat spratnosti od P+2 do Po+P+4 ukupne BRGP 11.896,14 m2, od čega nadzemno 10.678,31 m2.

Predračunska vrednost planiranih radova iznosi 1,16 milijardi dinara, a projekat za građevinsku dozvolu uradio je Saobraćajni institut CIP.

Postojeći objekat Istorijskog arhiva grada Beograda je spratnosti P+2, BRGP 5.655,00 kvadrata. Dograđeni deo objekta je spratnosti Po+P+4, BRGP 5.023,31 kvadrata i ukupne BRGP 6.241,14 kvadrata i povezan je pasarelom sa postojećim objektom na nivou prvog i drugog sprata. U nivou podruma dograđenog dela objekta projektovana je garaža sa 23 parking-mesta, dok se na parceli formira 6 parking-mesta.

Informacija o izdavanju građevinske dozvole za rekonstrukciju i dogradnju Istorijskog arhiva Beograda još više dolazi do izražaja ako se zna da je nedavno iz ove ustanove ukazano da ona više nema prostora za skladištenje dokumentacije pa se zahtevi za prijem građe svakodnevno odbijaju i da bi tek izgradnja dodatnih kapaciteta delimično rešila problem, odnosno ublažila ga.