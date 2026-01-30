Slušaj vest

Zvanični srednji kurs dinara za evro danas iznosi 117,4188, što je neznatna promena u odnosu na četvrtak, objavila je danas Narodna banka Srbije.

Dinar je prema evru slabiji za 0,1 odsto u odnosu na pre mesec dana.

Na godišnjem nivou slabiji je za 0,2 odsto, a od početka godine je slabiji za 0,1 odsto.

Zvanični srednji kurs dinara u odnosu na dolar danas je slabiji za 0,5 odsto i iznosi 98,4561.

Dinar je prema dolaru u odnosu na pre mesec dana jači za 1,2 odsto.

Na godišnjem nivou jači je za 14,2 odsto, a od početka godine jači je za 1,5 odsto.