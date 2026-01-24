Slušaj vest

Januar je najčešće mesec praznih novčanika i iščekivanja plate iz dana u dan. Novogodišnja noć, Badnji dan, Božić i Srpska Nova godina su praznici rezervisani za poklone i pripremanje veće trpeze. Da novac ko iz šale odlazi na veselja i poklone najmilijima - godinama je dobro poznata stvar.

Ekipa Kurira je pitala građane Beograda da li u svom džepu osećaju januarske poteškoće.

Mogu da uštedim samo ako ne izlazim iz kuće. Godina prođe, januar nikad - bila je iskrena sugrađanka priznajući da joj je mesec težak.

Bitno je da smo svi zdravi i da je sve proteklo lepo. Finansijski ne brinem, doći će novac kad dođe plata - istakla je sagovornica koja ne žali za potrošenim novcem.

Foto: Shutterstock

Kako zapravo uštedeti?

Mišljenja su bila podeljena, dok su jedni rekli da je nemoguće uštedeti, drugi su sa nama podelili trikove zbog kojih mogu.

Jedna sagovornica savetuje - Pokloni se daruju uoči praznika, ali se kupovina obavlja unapred. Ako se na vreme pripremite, troškovi neće biti iznenadni i toliko osetni. Trošite onoliko koliko vam je neophodno za sada, pa će u februaru biti bolje - zaključila je i time otkrila svoj trik štednje.

Jedna od ispitanica je istakla da ne kupuje poklone, što joj dodatno pomaže da smanji troškove.

Na kraju, sve stane u dobru organizaciju. Prema rečima naših građana, ovaj januar nije bio toliko nepodnošljiv. Ostaje nam da ubuduće na vreme planiramo troškove kako bismo ovaj mesec učinili malo lakšim.