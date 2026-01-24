"Godina prođe, januar nikad": Pitali smo Beograđane kako ližu rane od januarskih troškova (Video)
Januar je najčešće mesec praznih novčanika i iščekivanja plate iz dana u dan. Novogodišnja noć, Badnji dan, Božić i Srpska Nova godina su praznici rezervisani za poklone i pripremanje veće trpeze. Da novac ko iz šale odlazi na veselja i poklone najmilijima - godinama je dobro poznata stvar.
Ekipa Kurira je pitala građane Beograda da li u svom džepu osećaju januarske poteškoće.
Mogu da uštedim samo ako ne izlazim iz kuće. Godina prođe, januar nikad - bila je iskrena sugrađanka priznajući da joj je mesec težak.
Bitno je da smo svi zdravi i da je sve proteklo lepo. Finansijski ne brinem, doći će novac kad dođe plata - istakla je sagovornica koja ne žali za potrošenim novcem.
Kako zapravo uštedeti?
Mišljenja su bila podeljena, dok su jedni rekli da je nemoguće uštedeti, drugi su sa nama podelili trikove zbog kojih mogu.
Jedna sagovornica savetuje - Pokloni se daruju uoči praznika, ali se kupovina obavlja unapred. Ako se na vreme pripremite, troškovi neće biti iznenadni i toliko osetni. Trošite onoliko koliko vam je neophodno za sada, pa će u februaru biti bolje - zaključila je i time otkrila svoj trik štednje.
Jedna od ispitanica je istakla da ne kupuje poklone, što joj dodatno pomaže da smanji troškove.
Na kraju, sve stane u dobru organizaciju. Prema rečima naših građana, ovaj januar nije bio toliko nepodnošljiv. Ostaje nam da ubuduće na vreme planiramo troškove kako bismo ovaj mesec učinili malo lakšim.
