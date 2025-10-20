Slušaj vest

Bitkoin je 6. oktobra dostigao rekordnu vrednost od preko 126.000 dolara, ali je samo nekoliko dana kasnije talas likvidacija, podstaknut rastućim trgovinskim tenzijama između SAD i Kine, izazvao masovnu rasprodaju vodećih tokena i nagli pad tržišta. Za kratko vreme nestalo je čak 19 milijardi dolara uloženih u različite pozicije, a cene kriptovaluta su se strmoglavile.

Nakon stmoglavog pada vrednosti Bitkoina, često predstavljanog kao "digitalno zlato" on se stabilizovao i trenutna vrednost mu je oko 105 hiljada dolara.

Foto: Promo

- Ovaj pad koji smo imali iza nas, verovatno je najbrži pad u istoriji kripto valuta, nekih 19 milijardi je tada izbrisano sa tržišta, ali ono što razlikuje ovaj pad od svih drugih jeste činjenica da ljudi nisu pobegli sa tržišta. Da se nešto ovako desilo pre 5 godina, ljudi bi pobegli sa tržišta, a možda bi se makar sklonili na par godina. Ono što je bilo interesantno jeste to što smo videli da su investitori iskoristili priliku i masovno krenuli da kupuju kriptovalute - objašnjava Aleksandar Bondžulić, ECD - kripto platforma.

Ipak, investitori zasad ostaju oprezni, a ekonomisti dodaju da je, uprkos rastu kripto tržišta, dolar i dalje najdominantnija valuta na svetu.

- Do Drugog svetskog rata svetska valuta je bila Funta, kako je Amerika dobila DSR, u onom ekonomskom smislu, od tada imamo te procese dolarizacije. Dolar se najviše koristi kao sredstvo plaćanja u fakturama, robama, nekretninama i ono što je najbitnije, praktično sve države sveta imaju svoje devizne rezerve, makar deo u dolarima, što znači da dolar ima i dalje šta da ga jača. Mislim da je ekstremno mala šansa da će u dogledno vreme biti zamenjen nekom drugom valutom, a ako to i bude slučaj, to bi morala da bude neka valuta pod direktnom kontrolom SAD - izjavio je ekonomista Nemanja Antić.

