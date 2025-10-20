Slušaj vest

Ministarka komunikacija Meutja Hafid izjavila je da je ova akcija deo snažne opredeljenosti vlade da iskoreni onlajn kockanje, koje nanosi štetu javnosti i ekonomiji, prenosi VNA.

- Želimo da osiguramo da svi finansijski tokovi iz ilegalnih aktivnosti, poput online kockanja, budu potpuno prekinuti – izjavila Hafid, prenela je indonežanska agencija Antara.

Ona je navela da su blokirani računi identifikovani putem sajber patrola i prijava koje su građani dostavili njenom ministarstvu.

Hafid je dodala da ova mera predstavlja koordinisani napor između ministarstava i agencija da se suzbije onlajn kockanje zatvaranjem finansijskih kanala između korisnika i operatera kockanja.

Ona je pozvala javnost da prijavljuje sumnjive sajtove za kockanje i bankovne račune putem zvaničnih platformi za podnošenje pritužbi. Od 20. oktobra 2024. do 16. septembra 2025.

Ministarstvo je obradilo više od 2,1 miliona sadržaja povezanih sa onlajn kockanjem u digitalnom prostoru Indonezije, saopštio je direktor Generalne uprave za nadzor digitalnog prostora Aleksandar Sabar.