Slušaj vest

Prema podacima Saveznog udruženja nemačke osiguravajuće industrije (GDV), troškovi rada u auto-radionicama u Nemačkoj su ponovo značajno porasli u poslednjoj godini. Indeks potrošačkih cena porastao je za oko 24 procenta između 2017. i 2024. godine, dok su satnice u radionicama i lakirnicama skočile za čak 50 procenata. To je, između ostalog, posledica skupih rezervnih delova.

Prema analizi podataka profesionalne organizacije Dekra koju je sproveo GDV, objavljenoj u sredu, satnice za radove na mehanici, električnim radovima ili limariji u 2024. godini iznosile su u proseku 202 evra, a za lakiranje čak 220 evra po satu. Obe cene su porasle za skoro osam procenata u odnosu na prethodnu godinu.

GDV posmatra ovaj trend od 2017. godine:

„Troškovi u radionicama rastu znatno brže od opšteg rasta cena.“

Dok je indeks potrošačkih cena porastao za 24 procenta tokom tog perioda, satnice u radionicama i farbarnicama povećale su se za 50 procenata.

Popravke skuplje za osiguravače i vozače

Shodno tome, troškovi za osiguravajuće kompanije takođe rastu.

Tako je prosečna šteta na putničkom vozilu u 2024. godini, u kontekstu osiguranja od odgovornosti automobila, iznosila oko 4.250 evra – 7 procenata više nego godinu dana ranije, i skoro 60 procenata više nego 2017. godine.

Pored povećanja satnica, stalno skuplji rezervni delovi dodatno povećavaju troškove popravki automobila, objašnjava GDV.

Iz tog razloga, mnogi osiguravači su „prilagodili“ svoje premije u poslednje dve godine – drugim rečima, povećali ih.

BiznisKurir/Fenix-magazin

Ne propustiteInfoBizVOZAČI OBAVEZNO TREBA DA OBRATE PAŽNJU NA OVO! Imaćete ogromne troškove ako ne reagujete na vreme, evo koji su simptomi
profimedia0257780747.jpg
InfoBizKOLIKO KOŠTA MALI SERVIS AUTOMOBILA? Iznenadiće vas cene, a u jednom slučaju je obavezno da ga uradite
Tehnički pregled vozila
InfoBizOBAVEZNO OVO PROVERITE U AUTU VEĆ DANAS! Može da bude opasnije i od leda, a sprečićete i nepotrebne troškove
Motorno ulje
NovčanikOVO SU NAJBOLJI POLOVNJACI DO 3.000 €! Sa njima možete da pređete hiljade kilometara, a popravke su minimalne
Polovni automobili