– Za dobitke u klađenju do 100 evra poreska stopa biće 10%, dok će lutrijski dobici do tog iznosa biti neoporezivi.

– Od 100 do 1.500 evra poreska stopa biće 10% u obe kategorije,

– Od 1.500 do 4.000 evra 15%,

– Od 4.000 do 70.000 evra 20%,

– Iznad 70.000 evra porez na dobitke biće 30%.