Slušaj vest

Komisija za dodelu novčanih sredstava za podsticanje obrazovanja i usavršavanje nadarenih učenika i studenata iz Prokuplja, raspisala je konkurs za dodelu jednokratnih novčanih nagrada studentima, a rok za podnošenje prijava je 28. novembar.

Kako je saopšteno, uslovi za dobijanje ove nagrade su da se studenti finansiraju iz budžeta Srbije, da im prosečna ocena u toku proteklog školovanja iznosi 9,00 i više, da je student po prvi put upisan u narednu godinu studija školske 2025/26. godine, da ima prebivalište na teritoriji grada Prokuplja i da nije student prve godine studija.

Da bi ostvario ovo pravo, student treba da priloži uverenje o prosečnoj oceni tokom celog studiranja, uverenje o upisanoj godini ili apsolventskom stažu na teret budžeta Srbije, a uz zahtev sa potrebnim podacima studenata, potrebna je očitana lična karta i broj dinarskog računa na koji će se izvršiti uplata nagrade, ime banke i vlasnika računa.

Kako je objavljeno na sajtu Grada Prokuplja, dokumenta se predaju u pisarnici Gradske uprave sa naznakom "Za Komisiju za dodelu novčanih sredstava za podsticanje obrazovanja i usavršavanja nadarenih učenika i studenata u Gradu Prokuplju".

Imena nagrađenih studenata biće objavljena na oglasnoj tabli u zgradi Gradske uprave i na sajtu Grada Prokuplja.

Kurir Biznsi/Telegraf

Ne propustiteNovčanikSTIŽE 7.000 DINARA JEDNOKRATNE POMOĆI: Doneta odluka, ovi građani Srbije mogu računati na novac
novčanice od 1.000 dinara
NovčanikSVAKI GRAĐANIN DOBIJA PO 100 EVRA! Ljudi pozvani da novac troše u restoranima, evo i zbog čega
Zastava Juzne Koreje sa mapom
NovčanikDO KRAJA MESECA LEŽE 60.000 RSD JEDNOJ GRUPI GRAĐANA: Isplata ide u tri rate, a ovako možete da je dobijete među prvima
shutterstock_2554552627.jpg
NovčanikSTIŽU PARE ZA BIVŠE RADNIKE ČUVENE FIRME U SREMSKOJ MITROVICI: Evo od čega će zavisiti iznos novčane pomoći i ko dobija najviše
2222.jpg