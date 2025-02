Prema odluci, bivši zaposleni koji su izgubili radnu poziciju usled likvidacije, a kojima su nakon toga oduzeta prava na otpremninu, imaće pravo na jednokratnu novčanu pomoć. Iznos pomoći zavisiće od radnog staža, a utvrđeni procenti su sledeći: 40% prosečne zarade za radnike sa do pet godina staža, 76% za one sa 5 do 10 godina, i 120% za radnike sa više od 10 godina staža u preduzeću.