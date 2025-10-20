Slušaj vest

A Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će pored mera koje su do sada primenjene, država pokušati da do kraja godine razgovara sa farmaceutima o sniženju cena lekova.

Ova inicijativa države, dolazi nakon ograničenja marži, zakona o legalizaciji, izvršitelja, snižavanja kamatnih stopa u bankama, i drugih važnih mera države.

O tome da li će lekovi u Srbiji pojeftiniti i kada bi to moglo razgovarali su gosti "Redakcije": Đorđe Predić, apotekar i farmaceut i Aleksandar Stojanović, direktor DZ Palilula:

Đorđe Predić Foto: Kurir Televizija

- Mislim da je to eho Trampovštine koja vlada u Americi, jer on je obećao da će smanjiti cene lekova, a ja ne znam šta to kod nas ima da se smanji. Naš RFZ-O je doneo odluku i tačno klasifikovao lekove. Prvo je klasifikovao šta je lek a šta nije lek. Postoje dodaci ishrani koji su veoma skupi. Mi nemamo ni jednu našu fabriku lekova - kaže Predić i dodaje:

- Sa kim da pričate vi, sa strancima koji su ovde došli da naprave profit? Pitanje je koja je ulazna cena leka. Radio sam u Republici srpskoj. Jedan lek ovde košta nekih 150 dinara, a u Republici srpskoj košta 900 dinara. Čak idu toliko u sitna creva. Ovaj deo federacije, po kantonima daje određene cene, negde je na listi, negde nije, i oni tu štimuju cene, tako da zavisi od stranaca a ne od nas.

Stojanović ističe da su farmaceuti opasni jer spadaju među najbogatije ljude na svetu:

Aleksandar Stojanović Foto: Kurir Televizija

- Jači su od bilo koje industrije. Predsednik je dao rešenje, ali kako ćemo ga sprovesti? Postoji nekoliko farmaceutskih kuća, jedan lek pod drugim nazivom i tu cene variraju. Tržište u Srbiji je njima interesantno jer mi nemamo naše fabrike lekova, sve su strane fabrike. Nekada smo mi mogli da uvezemo supstance i napravimo lek - kaže Stojanović i dodaje:

- Ali, sada 70 do 80 agenata imate u domu zdravlja koji ulaze i nude lekove. Ne bih ja rekao da su lekovi na Zapadu skuplji ili jeftiniji. Farmaceuti su povezani, imate pacijenta koji ima naviknu na jedan lek i kutije se moraju praviti slični. Mi iz Evrope volimo da pijemo lekove koji su nam poznati.

