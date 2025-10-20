DA LI ĆE LEKOVI U SRBIJI POJEFTINITI DO KRAJA GODINE? Najavljeni razgovori sa farmaceutima – stručnjaci upozoravaju: Tržište je u rukama stranih kompanija!
A Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će pored mera koje su do sada primenjene, država pokušati da do kraja godine razgovara sa farmaceutima o sniženju cena lekova.
Ova inicijativa države, dolazi nakon ograničenja marži, zakona o legalizaciji, izvršitelja, snižavanja kamatnih stopa u bankama, i drugih važnih mera države.
O tome da li će lekovi u Srbiji pojeftiniti i kada bi to moglo razgovarali su gosti "Redakcije": Đorđe Predić, apotekar i farmaceut i Aleksandar Stojanović, direktor DZ Palilula:
- Mislim da je to eho Trampovštine koja vlada u Americi, jer on je obećao da će smanjiti cene lekova, a ja ne znam šta to kod nas ima da se smanji. Naš RFZ-O je doneo odluku i tačno klasifikovao lekove. Prvo je klasifikovao šta je lek a šta nije lek. Postoje dodaci ishrani koji su veoma skupi. Mi nemamo ni jednu našu fabriku lekova - kaže Predić i dodaje:
- Sa kim da pričate vi, sa strancima koji su ovde došli da naprave profit? Pitanje je koja je ulazna cena leka. Radio sam u Republici srpskoj. Jedan lek ovde košta nekih 150 dinara, a u Republici srpskoj košta 900 dinara. Čak idu toliko u sitna creva. Ovaj deo federacije, po kantonima daje određene cene, negde je na listi, negde nije, i oni tu štimuju cene, tako da zavisi od stranaca a ne od nas.
Stojanović ističe da su farmaceuti opasni jer spadaju među najbogatije ljude na svetu:
- Jači su od bilo koje industrije. Predsednik je dao rešenje, ali kako ćemo ga sprovesti? Postoji nekoliko farmaceutskih kuća, jedan lek pod drugim nazivom i tu cene variraju. Tržište u Srbiji je njima interesantno jer mi nemamo naše fabrike lekova, sve su strane fabrike. Nekada smo mi mogli da uvezemo supstance i napravimo lek - kaže Stojanović i dodaje:
- Ali, sada 70 do 80 agenata imate u domu zdravlja koji ulaze i nude lekove. Ne bih ja rekao da su lekovi na Zapadu skuplji ili jeftiniji. Farmaceuti su povezani, imate pacijenta koji ima naviknu na jedan lek i kutije se moraju praviti slični. Mi iz Evrope volimo da pijemo lekove koji su nam poznati.
Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.
Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 9 za korisnike SBB EON, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.
Kurir.rs