Slušaj vest

Frankfurtski sajam knjiga, najveći svetski događaj posvećen knjigama, ponovo je otvorio svoja vrata. Osim za ljubitelje knjiga, sajam nudi i raznovrsnu gastronomsku ponudu – od ulične hrane do restorana. Donosimo pregled cena, ponude i savete za uštedu.

Od petka, nakon dva dana rezervisana za stručnu publiku, Frankfurtski sajam knjiga 2025. otvoren je za sve posetioce. Na centralnom trgu Agora posetioce dočekuju brojni „food truckovi“, štandovi s hranom i poslasticama, dok se unutar hala nalaze manji kafići, restorani i prodavnice.

Šta jesti? Hrana iz celog sveta po sajamskim cenama

Na Agori je ponuda raznolika – od arapskih specijaliteta do azijskih jela i klasičnih sendviča:

Šavarma (pečeno meso i povrće) u lepinji – 10 €

Tanjir jela – 15 €

Flammkuchen (nemačka pica) – od 12 €

Burgeri (govedina, piletina, vegetarijanski) – 10 €, s pomfritom 15 €

Pereca – 4,50 €, pereca sa sirom – 5,50 €

Chongqing kineski rezanci – s mesom 12 €, veganski 10 €

Krep i čurosi za desert – od 4,50 €

Restorani u halama: od hot-doga do frankfurtskog šnicle

Unutar sajamskih hala:

Hot-dog s piletinom – 3,50 €

Testenina (špageti) – 12,90 €, punjena testenina – 14,90 €

Fish & Chips s frankfurtskim dodatkom – 18,50 €

Tajlandski kari s ćuretinom – 19 €

Gulaš – 19,50 €

Svinjski odrezak s pomfritom – 19 €, frankfurtski odrezak sa zelenim sosom – 20 €

Posebna ponuda dolazi iz zemlje gosta sajma – Filipina, gde se u posebnoj kantini mogu probati tradicionalna filipinska jela.

Kafa, voda i piće: koliko košta osveženje?

U sajamskim kafićima kao što su Café Orange, Vanille i Aubergine, cene su sledeće:

Kafa – 3,50 €, espreso – 2,50 €

Sendvič – 8,50 €

Flašica vode (0,3 l) – 5 €

Gazirani sok (0,3 l) – 5 €

Povoljnije opcije nalaze se u minimarketima u halama:

Voda (0,5 l) – 2,45 €

Sokovi – 2,65 €

Savet za uštedu: voda besplatno!

Na Agori su postavljeni besplatni izvori pijaće vode, pa posetioci mogu napuniti svoju flašu bez ikakvog troška.