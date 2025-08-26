Slušaj vest

Izmena Zakona o zaštiti potrošača, donosi nova pravila za sve sugrađane, a kakva je konkretna situacija i do kojih je izmena došlo, za Kurir televiziju odgonetnuo je Milan Popović, advokat.

Prednosti i mane izmena zakona

- Još uvek je rano govoriti o konkretim izmenama jer je rana faza svega. Ministarstvo trgovine je dalo predlog, koji je objavljen na sajtu, a par dana je trajao javni upit, pa su svi davali predloge. Sledeća faza je da ministarstvo, za sada kao predlagač, uzme u obzir sve te komentare, te da obrazloži zašto neke prihvata, a neke ne. Konačni nacrt će se predložiti Vladi Srbije, koja dalje predlaže Skupštini Srbije, pa to ide kroz skupštinske odbore. Usvajanje možemo da očekujemo krajem godine - započeo je Popović.

Advokat podjednostavio nacrt novog Zakona o zaštiti potrošača Izvor: Kurir televizija

Popović je otkrio koje su pozitivne, a koje negativne promene u odnosu na već postojeći nacrt ovog zakona:

- Imamo određene izmene koje su u suštini dopuna i dorada već postojećih odredbi, a tiču se onih vansudskih rešavanja postupaka, pa se i taj rok ograničio na 90 dana i obaveza trgovaca da učestvuju u tom roku. Generalno, poboljšava se vansudski sistem kako bi se rasteretili sudovi. To u teoriji jako lepo zvuči, ali u praksi načelno ne daje puno rezultata, ne samo za ovu oblast, nego generalno vansudski postupci ne daju preterane rezultate. Kada imate dve strane, ne treba vam posrednik, ako mogu da se dogovore, a ako ne mogu, onda se prelazi na sud.

Odredbe elektronskog ugovora

- Tu su i odredbe koje se tiču elektronskih ugovora, to je dosta pozitivno, a to nije bilo do sada u ovom zakonu. Takve slične odredbe očekujem i u drugim zakonima zbog napretka društva. Tu su i izmene u vezi turizma, da sve bude transparentno, dakle bez skrivenih troškova, ali i proširenje sistema oko informisanja građana.

Odredba koja je privukla najviše pažnje

- Sadašnji zakon propisuje da propisi koji su povoljniji za potrošače, a to je izbačeno u novom nacrtu. Iskreno, ne vidim razlog za to, tako se otvaraju vrata sudovima da možda koriste neke druge propise koje nisu u saglasnosti sa samim zakonom, a verujem da sudovi to neće prihvatiti jer bi tu mogli da budu potzakonski akti koji bi derogirale odredbe zakona i tako bi potzakonske odredbe bile jače od zakonskih. Tako da, na taj način, pravi se Zakon o zaštiti potrošača koji štiti trgovce, a ne potrošače, pa ne vidim zašto se to izbacuje. Takođe, tu je i odredba čl. 3 koji govori da će se sve sporne situacije tumačiti u korist potrošača.

