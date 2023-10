"AKO IMATE GARANCIJU, IGRAĆE SE VAMA KAO SA PING PONG LOPTICOM!" Ristić otkrio sumanute propuste u Zakonu o zaštiti potrošača

Udruženje Efektiva uputilo je Ministarstvu unutrašnje i spoljne trgovine svoj spisak onoga što u Zakonu o zaštiti potrošača treba promeniti i šta u zakon treba ubaciti zbog raznih nejasnoća, nedorađenosti, tehničkih omaški koje trgovci, naročito oni krupni, koriste da masovno krše prava potrošača.

Jovan Ristić, iz udruženja Efektiva, gostovao je u emisiji Puls Srbije gde je govorio o samoj zaštiti potrošača, ali i o tome šta je to što je potrebno promeniti u zakonu.

- Ovaj zakon bi trebalo da se menja što javnosti nije rečeno u vreme kada je radspisan javni konkurs sugestija za izmene i dopune. On se menja samo zbog 3 nove direktive EU, a one se tiču delom nepoštene kolektivne prakse, popravljanja i kolektivne zaštite. Ali nažalost to ministarstvo nije stavilo na svoj sajt. Tako da kada ste čitali oglas na sajtu vi ste stekli utisak da se zapravo radi o pozivu da se pošalju primedbe na sve što u zakonu ne valja. Mi smo to i uradili - rekao je Ristić.

01:40 AKO IMATE GARANCIJU, IGRAĆE SE SA VAMA KAO SA PING PONG LOPTICOM! Ristić otkrio sumanute propuste u Zakonu o zaštiti potrošača

Ristić je potom otkrio sadržinu primedbe koje je udruženje Efektiva poslalo ministartvu.

- To što smo mi poslali ima 10 strana, ali pre svega pitanja garancije koja su napravila haos u praksi. Nova pravila koja se tiču razgraničenja nadležnosti za garanciju je napisana potpuno pogrešno. Potrošač kojem stupi na snagu ta čuvena produžena garancija i kada on hoće da ostvari svoja prava, on se nalazi kao ping pong loptica između trgovca i proizvođača. Dakle oni prebacuju lopticu za odgovornost. Vi kada čitate zakon, tek uz mnogo napora i primenu Zakona o obligacionim odnosima dolazite do rešenja. A za to vreme se potrošač pretvorio u ping pong lopticu - naveo je Ristić.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

02:11 STRUČNJACI O NOVIM TRIKOVIMA TRGOVACA: Opijum marketinga zavladao u Srbiji, prazni rafove i tera u minus!