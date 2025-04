On je objavio da su se državnom programu priključile Rajfajzen banka i Erste banka, što je broj banaka koje će odobravati stambene kredite mladima po povlašćenim uslovima povećalo na osam ukupno.

"Kada je reč o dinamici prijave mladih, do sada je svim bankama stiglo ukupno preko 4.500 prijava, od čega je u ovom trenutku kompletno 780 zahteva, što znači da će njima izvesno biti odobren kredit. Drago mi je što su poslovne banke prepoznale važnost ovog programa i u ovom obimu mu se priključile, jer to daje mladima mogućnost da još lakše dodju do svoje prve nekretnine - napisao je Mali.