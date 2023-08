OD SEPTEMBRA CENE SVINJETINE I PILETINE IDU U NEBESA: Evo koliko će kilogram da poskupi, a zna se i zbog čega

U srpskim mesarama i marketima od septembra se očekuje poskupljenje svinjetine jer je u Evropskoj uniji cena ove vrste mesa skočila za čak 40 odsto zbog afričke kuge, upozoravaju agroekonomisti.

Zbog ove zaraze na našim farmana je eutanazirano oko 1,5 odsto svinja, ali poznavaoci najavljuju da se nestašica ipak može očekivati na jesen, što bi dodatno moglo da podigne i cene drugih vrsta mesa.

Velika kriza

Agroanalitičar Branislav Gulan potvrđuje za Kurir da potrošači u Srbiji od septembra mogu da očekuju poskupljenje jer je naš stočni fond u velikoj krizi.

foto: Shutterstock

- Statistika pokazuje da mi imamo prijavljeno oko 2.700.000 grla, a zapravo ta brojka, prema rečima stočara, ne dostiže ni dva miliona. Drugih vrsta mesa još uvek imamo dovoljno, ali svinjsko smo prinuđeni da uvozimo - objašnjava Gulan i dodaje:

- Trgovci će poskupljenje odrediti na osnovu kupovne moći naših ljudi, sve dok ima potražnje, iako imamo poskupljenje, cene će još više ići nagore. U Srbiji je pala potrošnja svinjetine po glavi stanovnika na 16 kilograma godišnje, što je znak krize, ali je zato skočila potrošnja piletine na 18 kilograma godišnje. Zato će sa ovim poskupljenjem dodatno poskupeti i ostale vrste mesa. Skočiće i cena junetine, koju koristimo oko tri kilograma po stanovniku godišnje, dok ribu jedemo isto oko tri kilograma.

Gulan ističe i da svaka srednje razvijena zemlja treba da ima onoliko svinja koliko ima stanovnika.

- Danska, na primer, na pet-šest miliona stanovnika ima 32 miliona svinja, a mi na 6,6 miliona građana ni dva miliona.

foto: Shutterstock

Bojan Stanić iz Sektora za strateške analize Privredne komore Srbije (PKS) rekao je za RTS da, bez obzira na to što su troškovi uzgoja svinja skuplji i što je generalno sama proizvodnja skuplja, oni koji se bave prodajom svinjskog mesa će svakako imati u vidu kolika je kupovna moć stanovništva poslednjih šest meseci.

I Žarko Malinović iz Ministarstva trgovine kazao je da je očigledno da na našem tržištu i za krajnju potrošnju i za preradu nemamo dovoljno mesa.

- Mi kao zemlja u smislu prerađevina ostvarujemo pre svega u zemljama Cefte ozbiljan izvoz i zbog toga je važno da prilikom formiranja politike vodimo računa o tome da deregulacijom uvoza ne ugrozimo domaće proizvođače - kazao je Malinović.

Afrička kuga Eutanazirano oko 31.500 svinja Prema poslednjim podacima Ministarstva za poljoprivredu, zbog zaraze je eutanazirano oko 31.500 svinja. Afrička kuga u Čačku i okolini se ne smanjuje, a zaraženo i ugroženo područje se širi, saopštio je koordinator aktivnosti na suzbijanju te zarazne bolesti Aleksandar Maksimović. foto: Živomir Milenković - Za zaraženo područje su proglašeni Čačak i okolina sela Ljubić, Konjevići, Kulinovci i Loznica, koja su ranije bila ugrožena afričkom kugom svinja. Šest sela koja su ranije bila proglašena za zaraženo područje to ostaju i dalje - Zablaće, Baluga Trnavska, Donja Gorevnica, Vapa, Stančići i Mojsinje. Od zarazne bolesti svinja ugroženo je 20 čačanskih sela - Preljina, Trnava, Atnica, Viljuša, Ježevica, Banjica, Donja Trepča, Baluga Ljubićka, Prislonoca, Sokolići, Rakova, Milićevci, Vranići, Trbušani, Prijevor, Beljina, Pakovraće, Parmenac, Pridvorica i Jezdina. Lovište "Jelica" proglašeno je područjem visokog rizika od zarazne bolesti afrička kuga svinja. Na zaraženom području vrši se eutanazija svih svinja, a na ugroženom se vrši popis gazdinstava koja drže svinje - navodi se u saopštenju.

Kilogram svinjetine u Beogradu trenutno košta od 800 do 900 dinara, svinjski but bez kostiju od 800 do 1.200 dinara, a svinjski file čak 1.400 dinara. Što se tiče junećeg buta bez kostiju, kilogram košta od 1.200 do 1.350, a pileći file je u većini marketa koštao 820 dinara za kilogram, dok je sada 860 dinara. Pileće grudi su pak nešto jeftinije i iznose od 490 do 630 dinara.

Kurir.rs/ A. K.