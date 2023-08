AFRIČKA KUGA DIŽE CENU SVINJETINE: Problem nije samo domaći, evo šta je još ključan razlog poskupljenja i kada se očekuje kod nas

Afrička kuga i druge bolesti životinja, samim tim i manja ponuda domaćeg mesa na tržištu, ali i viši troškovi prerade, samo su povećali jaz između zarade proizvođača i trgovaca. Iako je za proteklih godinu dana cena kukuruza i drugih žitarica za stočnu hranu snižena i do 50 odsto, to nije uticalo na smanjenje cene žive mere junadi i svinja.

- U prodavnicama u Srbiji ima svih vrsta mesa i stanje je redovno. Može da se dogodi samo da se više koristi jedna vrsta mesa u odnosu na drugu – na primer, leti se od svinjetine više kupuje piletina, jer je lakša za pripremu - kaže Nenad Budimović iz Privredne komore Srbije.

Ipak, dodaje da će se efekti afričke kuge svinja i uticaj na cene videti tek za dva-tri meseca. Smatra da aktuelna cena svinjetine, koja je oko 800 dinara u maloprodaji, nije previsoka ako se poredi sa nekim drugim proizvodima.

REŠENJE IZVOZ

Izvoz junećeg mesa mogao bi da pomogne našim stočarima.

- Trenutno nemamo takoreći, nikakav izvoz ni u Evropsku uniju, ni u Tursku, ni u Кinu, sve su to neki pregovori još uvek, ali mislim da bi našim proizvođačima, našim farmerima mnogo značilo da se pronađe put za juneće meso koje je izuzetnog kvaliteta – to ne kažemo mi u Srbiji, to kažu oni koji ga koriste - rekao je Budimović.