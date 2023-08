UBIJENO 31.400 SVINJA, USKORO ODJAVA ZARAZE U JOŠ 5 MESTA: Mnoge brine pitanje: Može li bolesno meso može da se nađe u mesarama?

U Srbiji je do sada zbog afričke kuge svinja eutanazirano 31.400 svinja, izjavila je ministarka poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Jelena Tanasković i dodala da to i nije veliki broj budući da u zemlji ima oko dva i po miliona ovih životinja. - Stanje je takvo da je zaraza afričkom kugom, otkada se ona pojavila proglašena u 45 jedinica lokalne samouprave, u 10 je već ođavljena, a u osam će to biti urađeno u narednih pet dana - rekla je Tanaskovićeva.

Ona je navela da se paralelno pojavljuju nova žarišta i da se sada naročito prati situacija u pojasu uz reke Savu i Drinu.

- Situacija se stalno menja i traži novu aktivnost, pa se posle zaustavljanja nelegalnog transporta, sada kao nužno pokazalo delovanje ekološke inspekcije, kako bi se zaštitila životna sredina, jer se uginule svinje bacaju u reke i zakopavaju u zemlju - rekla je ministarka.

Prema njenim rečima nije moguće da se meso bolesnih svinja nađe u mesarama i restoranima, pošto nijedna životinja ne može dospeti u klanicu, a da prethodno nije kontrolisana.

