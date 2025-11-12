Slušaj vest

Hiljade kilometara udaljeni od Splita, u Kathmandu i Mumbai, Azeem, Suresh i Ajit su napustili „najlepši grad na svetu“ kako bi obezbedili egzistenciju svojim porodicama. Dve godine su biciklom dostavljali hranu po Splitu, ali nisu ni sanjali da bi mogli dva meseca ostati bez plate.

- Trenutno nemam novca ni za osnovne stvari. Zato sam pitao šefa gde su naše plate. Svaki put bi odgovorio: sutra, drugi dan, sledeći mesec... A zatim je sve nas otpustio - rekao je Indijac Azeem Siddiqui.

Nepalac Suresh Khatri dodaje:

- Rekao je i da mu je bankovni račun blokiran. Radili smo 15 dana u oktobru.

Ajit Zhapa Magar iz Nepala ističe da mu šef ništa nije objasnio i da je poslednji razgovor sa njim imao pre dva meseca.

- Neprestano smo mu slali poruke, ali nikada nije odgovorio ni na jednu - dodaje Ajit.

Sredinom prošlog meseca, prema rečima trojice radnika, oko 20 dostavljača dobilo je otkaz, a poslednju platu primili su za avgust. Radili su za firmu sa sedištem u Zadru, koja je imala dostavljače i u Zadru, Splitu i Rijeci, i to po 12 sati dnevno.

Foto: Shutterstock

Dnevno po 12 sati

Suresh opisuje da su mesečno radili 28 smena po 12 sati, što je značilo da su imali samo dva slobodna dana mesečno.

Iako su po zakonu imali pravo na jedan slobodan dan nedeljno, često su radili i tada kako bi zaradili dodatni novac. Problemi su počeli i pre nego što poslednje dve plate nisu uopšte uplaćene.

- Jednom je mesecu smanjio platu za 100 evra, ponekad i za 200, a jednom dostavljaču čak 500 evra. Taj dostavljač nikada nije dobio tih 500 evra - rekao je Ajit.

Sindikat uključen

Radnici više nemaju ni za kiriju, koju je po ugovoru šef trebao plaćati do jula 2026. Za poslednja dva meseca ništa nije uplaćeno, a vlasnik stana ih je upozorio da bi mogli biti izbačeni. Situaciju su prijavili i sindikatu.

- Obratili smo se vlasniku firme kao socijalni partner, ali do danas nismo dobili nikakav odgovor - rekao je Tomislav Kiš, glavni tajnik sindikata Novi sindikat.

Vlasnik se nije pojavio pred kamerama, ali je na zvanični upit odgovorio mejlom:

- Zbog promena u zakonima o zapošljavanju stranaca i produženih procedura za radne dozvole i smeštaj, došlo je do zastoja u radu i velikih operativnih problema u sektoru dostave. Kompanija se trenutno restrukturira, dok se paralelno traže rešenja za usklađivanje svih obaveza - stoji u mejlu.

Radio je kao bi platio studiranje Foto: Shutterstock

Novi restoran u Zagrebu

U međuvremenu, vlasnik je sa partnerima otvorio restoran u centru Zagreba.

Radnici i dalje čekaju plate i boje se da će završiti na ulici. Kada smo ga kontaktirali zbog novog restorana, vlasnik je rekao:

- To je druga firma. Ja sam samo partner, ovo nema veze sa trenutnom situacijom.

Odvjetnik Frane Letica pojašnjava da neisplaćivanje plata u određenim okolnostima predstavlja krivično delo:

- Ako poslodavac ne isplati deo ili celu platu jednom ili više radnika, radi se o krivičnom delu. Ako je nemogućnost isplate posledica nelikvidnosti, tada to nije krivično delo. Ipak, poslodavac je primarno obavezan da isplati plate pre bilo čega drugog, uključujući dobit ili dodatne obaveze - kaže Letica.

Tomislav Kiš dodaje da su se već obratili inspekciji rada, platformi preko koje su radnici radili, kao i agenciji za naplatu potraživanja.

- Kada inspekcija izda isplatne liste, sledeći korak je prinudna naplata putem računa - kaže Kiš.

Porodice pogođene

Problem nije samo što radnici iz Indije i Nepala nemaju novca za osnovne potrebe – njihove porodice takođe trpe posledice.

- Moj otac je srčani bolesnik i ne radi. Zato sam došao u Hrvatsku da pomognem bratu i sestri. Poslednja dva meseca bez novca ozbiljno su uticala na moje mentalno zdravlje. Ovde je preskupo, kako da preživim? - kaže Azeem.