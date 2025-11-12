Slušaj vest

U Brčkom je poslednjih dana zabeležen neuobičajen slučaj, maloletnici su u nekoliko ugostiteljskih objekata i prodavnica račune plaćali filmskim novčanicama. U pitanju su evri koji izgledaju gotovo kao original, ali na sebi nosi oznaku „samo za filmske svrhe“.

Maloletnici lažnim novčanicama plaćali račune po kafićima - Šta ako u neznanju iskoristite falsifikovan novac? Izvor: Kurir televizija

U međuvremenu, policija upozorava građane da se slične lažne novčanice pojavljuju širom regiona, od Bosne i Hercegovine i Crne Gore pa sve do Srbije, a da se najčešće koriste u apoenima od 5, 10, 20 i 50 evra.

Na ovu temu za Kurir televiziju govorili su doktor Željko Radovanović, direktor Uprave za sprečavanje pranja novca i Predrag Savić, advokat, a oni su ukazali i na to šta građani treba da učine ukoliko ove novačnice dospu u njihove ruke.

Predrag Savić Foto: Kurir Televizija

Savić: Aparati za brojanje novčanica su gotovo nepogrešivi u proveri

Savić kaže da se nekada u bankama i menjačnicama ispravnost novčanice koristila upotrebom knjiga, ali se razvojom tehnologije došlo do aparata koji to mogu utvrditi:

- Aparati za brojanje novčanica imaju u sebi ugrađene senzore koji nepogrešivo utvrđuju poreklo novčanice. Kažu da postoje mogućnosti da i ti aparati pogreše - kaže Savić.

On dodaje da u slučaju Brčkog postoji mogućnost i da su ovi maloletnici uspešno plaćali račune lažnim novcem zbog neopreznosti prevarenih ljudi.

Foto: Kurir Televizija

Šta kaže zakon? Radovanović kaže da nije krivično delo pravljenje novca na kojem na naznačeno da je svrha upotrebe isključivo snimanje filma, ali ukoliko jednu novčanicu stavimo u mašinu za fotokopiranje, naše akcije dobijaju karakteristiku krivičnog dela:

- Onaj koji je napravio filmski novac nije krivično odgovoran, ali jeste onaj koji je pokušao da ga upotrebi. Ljudi koji slučajno dobiju ovakve novčanice i puste je u promet u neznanju, nema krivičnog dela. Ipak, ukoliko smo svesni da je novčanica lažna, to jeste krivično delo - kaže Radovanović.

Savić kaže da sudovi često izriču kaznu od tri godine zatvora zbog ovakvog kršenja zahteva, navodeći da pošto je teško dokazivo da neko nije bio svestan da je novčanica lažna, sud često pretpostavi da jeste znao i donese presudu.

- Dokazati da nisi znao je jako teško - kaže Savić.

Na podatak da je u Srbiji najčešće falsifikovana novčanica od 100 i 200 evra, dok je u Evropi najlažiranije novčanica od 10 i 20 evra, Radovanović kaže da je to zato što je u Srbiji normalno ušteđevinu čuvati u ovim oblicima, dok u Evropi jeste retkost da neko pokuša da ovako velikom novčanicom plati nešto u prodavnici ili apoteci.

