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Mnogim velikim kvarovima na automobilu ne prethodi iznenadni kolaps, već se oni najavljuju unapred, kroz sitne znake koje često zanemarujemo. Jednostavna rutina provere, rađena u redovnim intervalima, pomaže ne samo za bezbednost na putu, već i u očuvanju budžeta vlasnika.

Automobil koji se redovno proverava retko dolazi do kvara koji potpuno imobiliše vozilo, jer se problemi otkrivaju na vreme, a vozač ima vremena da reaguje pre nego što troškovi postanu ogromni.

Pritisak i stanje pneumatika

Provera pritiska u gumama treba da se radi jednom mesečno, uključujući i rezervni točak.

Pored toga, vizuelna inspekcija gazećeg sloja i bočnih zidova gume može otkriti pukotine, ispupčenja ili ugrađene predmete (poput eksera) pre nego što dođe do pucanja gume u vožnji.

Nivo tečnosti pod haubom

Redovno proveravanje nivoa tečnosti u motoru je najlakši način da sprečite skupe kvarove.

Motorno ulje: Njegov nizak nivo ili stara, nepromenjena tečnost dovodi do trenja i pregrevanja vitalnih delova motora

Njegov nizak nivo ili stara, nepromenjena tečnost dovodi do trenja i pregrevanja vitalnih delova motora Rashladna tečnost (antifriz) : Ključna je za održavanje optimalne temperature rada motora

: Ključna je za održavanje optimalne temperature rada motora Kočiona tečnost: Direktno utiče na bezbednost kočenja

Direktno utiče na bezbednost kočenja Tečnost za vetrobransko staklo: Obezbeđuje dobru vidljivost u svim vremenskim uslovima

Sve ove provere traju svega nekoliko minuta, a dopuna tečnosti kada je to potrebno sprečava teška oštećenja čija popravka u servisu može koštati i po nekoliko hiljada evra.

Svetlosna signalizacija i brisači

Pregled farova, stop-svetala, pokazivača pravca (migavaca) i dnevnih svetala osigurava da budete viđeni na putu i sprečava potencijalne saobraćajne nezgode ili kazne saobraćajne policije.

Takođe, metlice brisača koje ostavljaju tragove ili škripe treba zameniti na vreme, jer loša vidljivost tokom kiše ili snega direktno ugrožava život vozača.

Akumulator i vizuelni pregled ispod vozila

Provera kontakata na akumulatoru i čišćenje eentualne korozije produžava njegov vek trajanja i sprečava da ostanete na putu, naročito tokom zimskih dana.