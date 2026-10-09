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Račun iz jednog poznatog turističkog lokala u Rimu ponovo je pokrenuo pitanje visokih cena u ugostiteljstvu. Dvojica muškaraca ispričala su za italijansku televiziju TG4 da su tokom vikenda u kafiću na trgu Piazza del Popolo za dve kafe i jedno parče kolača platila ukupno 35 evra.

Prema njihovim rečima, svaka kafa u lokalu "Canova-Bar“ koštala je sedam evra, dok je parče kolača naplaćeno 15,50 evra. Na račun je dodatno uračunata i naknada za uslugu u iznosu većem od pet evra.

Jedan od dvojice muškaraca rekao je italijanskom listu "Corriere della Sera“ da ih je račun neprijatno iznenadio.

"Račun nam se zaista učinio preterano visokim“, rekao je on.

Muškarci su istakli da su pre nekoliko godina redovno dolazili u ovaj kafić. Međutim, današnje cene nisu očekivali.

Vlasnik se nije izvinio

Slučaj je privukao dodatnu pažnju nakon što je italijanski portal "Fanpage.it“ zatražio komentar vlasnika kafića. Njegov odgovor bio je kratak i prkosan:

"Pišite šta god želite, baš me briga.“

Cene pojedinačnih proizvoda jasno su navedene na jelovniku, piše "Fanpage.it“. I druge napitke karakterišu prilično visoke cene: espreso košta šest evra, kapućino osam evra, a čaj čak deset evra.

Kafić je i ranije bio na meti kritika

Lokal na trgu Piazza del Popolo nije se prvi put našao u centru pažnje zbog svojih cena. Još 2022. godine jedna novinarka objavila je na Tviteru, današnjoj platformi X, fotografiju računa iz ovog kafića.

Tada je za kapućino, koji je opisala kao "bedan“, platila sedam evra. Kada je uračunata i naknada za uslugu, račun je premašio osam evra.