Dve kafe i kolač 35 evra: Račun izazvao nevericu, a evo šta je na to odgovorio vlasnik kafića
- Dvojica muškaraca su u kafiću 'Canova-Bar' na rimskom trgu Piazza del Popolo platila 35 evra za dve kafe i parče kolača, uz dodatnu naknadu za uslugu.
- Račun ih je neprijatno iznenadio, a vlasnik je na kritike kratko odgovorio: 'Pišite šta god želite, baš me briga.'
Račun iz jednog poznatog turističkog lokala u Rimu ponovo je pokrenuo pitanje visokih cena u ugostiteljstvu. Dvojica muškaraca ispričala su za italijansku televiziju TG4 da su tokom vikenda u kafiću na trgu Piazza del Popolo za dve kafe i jedno parče kolača platila ukupno 35 evra.
Prema njihovim rečima, svaka kafa u lokalu "Canova-Bar“ koštala je sedam evra, dok je parče kolača naplaćeno 15,50 evra. Na račun je dodatno uračunata i naknada za uslugu u iznosu većem od pet evra.
Jedan od dvojice muškaraca rekao je italijanskom listu "Corriere della Sera“ da ih je račun neprijatno iznenadio.
"Račun nam se zaista učinio preterano visokim“, rekao je on.
Muškarci su istakli da su pre nekoliko godina redovno dolazili u ovaj kafić. Međutim, današnje cene nisu očekivali.
Vlasnik se nije izvinio
Slučaj je privukao dodatnu pažnju nakon što je italijanski portal "Fanpage.it“ zatražio komentar vlasnika kafića. Njegov odgovor bio je kratak i prkosan:
"Pišite šta god želite, baš me briga.“
Cene pojedinačnih proizvoda jasno su navedene na jelovniku, piše "Fanpage.it“. I druge napitke karakterišu prilično visoke cene: espreso košta šest evra, kapućino osam evra, a čaj čak deset evra.
Kafić je i ranije bio na meti kritika
Lokal na trgu Piazza del Popolo nije se prvi put našao u centru pažnje zbog svojih cena. Još 2022. godine jedna novinarka objavila je na Tviteru, današnjoj platformi X, fotografiju računa iz ovog kafića.
Tada je za kapućino, koji je opisala kao "bedan“, platila sedam evra. Kada je uračunata i naknada za uslugu, račun je premašio osam evra.
Piazza del Popolo jedan je od najposećenijih trgova u Rimu. Nalazi se u gradskoj četvrti Campo Marzio, a kafić "Canova-Bar“ ponovo je izazvao nezadovoljstvo zbog visokih cena, nakon što je objavljen najnoviji račun.
Kurir Biznis/Fenix-magazin