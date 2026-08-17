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Kada konačno sredite dvorište i napravite savršen kutak za odmor, prva pomisao obično ide ka uživanju sa porodicom i prijateljima na otvorenom. Međutim, jedan vlasnik kuće se nedavno suočio sa potpuno drugačijom i znatno iritantnijom situacijom. Naime, njegov boravak napolju su potpuno pokvarili rojevi komaraca, i pored toga što u okolini nema očigledne stajaće vode. Zbog ogromnog broja insekata i nemogućnosti da deca normalno borave napolju, on je zatražio pomoć internet zajednice kako bi rasvetlio ovaj slučaj i pronašao trajno rešenje.

Njegova objava na Redditu glasila je:

- Uspeli smo da sredimo naše malo dvorište i napravimo kutak u kojem cela porodica može da uživa. Nažalost, čim smo krenuli više da provodimo vreme napolju, komarci su nam potpuno pokvarili uživanje... Probali smo spirale. Pomažu donekle, ali daleko od toga da reše problem. Zanima me da li postoji nešto što stvarno radi?

Brzom reakcijom korisnika, misterija najefikasnije zaštite počela je da se raspliće, a ponuđena objašnjenja i saveti varirali su od hemijskih barijera do elektronskih uređaja i sadnje specifičnih biljaka.

Foto: Shuterstock

Hemijska zaštita i profesionalne barijere

Prvi i najlogičniji zaključak do kojeg su došli korisnici jeste da blaga sredstva nisu dovoljna za ozbiljnu najezdu komaraca i da je potreban širi pristup.

Jedan od komentatora je istakao:

- Osim ako se ne dogovoriš sa komšijama da svi zaprašite dvorišta profesionalno, nećeš ih se totalno rešiti.

Isti korisnik je preporučio i samostalno pravljenje barijere pomoću preparata namenjenih za stoku.

- U poljoprivrednoj apoteci možeš kupiti vilotrin... Rastvori u prskalicu pa naprskaj ograde što bolje možeš. Ovo sredstvo, koje je bezbedno za ljude, stvara prepreku za insekte, a u kombinaciji sa upaljenom spiralom 15 minuta pre izlaska daje vrlo osetne rezultate.

Fizičke zamke i uređaji

Jedan od najzanimljivijih i najkorisnijih odgovora ukazao je na specifične mehaničke i elektronske sisteme koji su postali popularni za hvatanje insekata na otvorenom.

- Ima fora da se stavi ventilator koji usisava vazduh sa mrežom iza u koju se hvataju komarci koje usisa - primetio je jedan korisnik.

Ova oprema, koja predstavlja pravo "uradi sam" rešenje, oslanjaja se na činjenicu da su komarci loši letači i ne mogu da se odupru strujanju vazduha. Pored ventilatora, odlično su se pokazale i namenske lampe. Ukoliko se uređaj strateški pozicionira, rezultati ne izostaju.

- Mi smo koristili neku UV lampu sa naelektrisanim rešetkama, privlači ih - glasio je jedan od komentara.

Foto: Shutterstock

Biljke repelenti

Iako teorije o prirodnoj zaštiti pomoću biljaka zvuče umirujuće, činjenica je da one često ne pružaju dovoljan nivo zaštite kada je u pitanju velika površina poput dvorišta.

Neki korisnici su predložili sadnju lavande, majčine dušice ili limunske trave duž ivice placa, tvrdeći da njihov miris odbija insekte. Ovu zabludu brzo je prekinuo korisnik koji je podelio svoje viđenje stvari.

- Ovo što ti pričaju da sadiš biljke ignoriši. To što komarac neće da sleti na određene biljke, ne znači da neće na tebe kad stojiš odmah pored nje.

Iako eterična ulja ovih biljaka zaista imaju odbojno dejstvo na komarce, puko prisustvo saksije u dvorištu nije dovoljno da zaštiti čoveka koji sedi u blizini.

Bilo da je reč o dogovoru sa komšijama oko zaprašivanja, korišćenju snažnih ventilatora sa mrežama ili tretiranju ograda, ovaj slučaj služi kao koristan podsetnik svim vlasnicima dvorišta da rešenje za komarce zahteva upornost. U slučaju da primetite rojeve insekata na svom placu, preporučljivo je postaviti fizičku granicu po obodima dvorišta, jer se iza naizgled nerešivog problema najčešće krije nezaštićen brisani prostor iz okoline.