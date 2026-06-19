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Maksimalna maloprodajna cena evrodizela biće 217 dinara za litar, a benzina 191 dinar. Ako poredimo sa prethodnom nedeljom, obe vrste derivata pojeftinile su za tri dinara.

Cene naftnih derivata važiće do petka, 26. juna 2026. godine.

Produžena licenca za NIS i potpisan ugovor

Naftna industrija Srbije (NIS) dobila je produžetak operativne licence do 1.jula. Ovom licencom omogućeno je, kako je naveo NIS, održavanje poslovanja, ugovora i drugih sporazuma koji uključuju NIS ili njegova operativna zavisna društva, uključujući rafinerijsku preradu, uvoz sirove nafte, obavljanje transakcija neophodnih za sigurnost snabdevanja i tehničko održavanje, kao i finansijska poravnanja.

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović potpisala je Ugovor između akcionara sa MOL grupom u vezi sa budućim upravljanjem Naftnom industrijom Srbije (NIS).

Sporazum koji je prethodno usvojila Vlada RS omogućiće da se, ukoliko MOL grupa uspešno postane većinski vlasnik, nastavi razvoj NIS-a, snabdevanje srpskog tržišta i rad rafinerije u Pančevu.

Pored potpisivanja kupoprodajnog ugovora, za završetak transakcije potrebna su i dodatna regulatorna odobrenja. MOL grupa nastavlja pregovore sa Gazpromnjeftom u vezi sa sticanjem njegovog udela od 56,15% u NIS-u.

Biznis Kurir

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