Cene nekretnina u Hrvatskoj rastu vrtoglavom brzinom, dok prosečne plate ostaju nedostižne za obične građane. Dok Evropa raspravlja o životnom standardu i kupovnoj moći radnika, Hrvatska svedoči tržištu nekretnina koje sve više liči na luksuzno tržište, nego na pravu ekonomsku stvarnost većine stanovništva .

Prema poslednjim podacima Državnog zavoda za statistiku, prosečna mesečna neto plata u Hrvatskoj za novembar 2025. godine iznosi 1.498 evra, dok je medijalna plata 1.278 evra. Ove brojke jasno pokazuju koliko je prosečnom građaninu teško postići stabilnu finansijsku poziciju u zemlji članici evrozone.

U takvom kontekstu, rast cena nekretnina deluje još neverovatnije. Najnoviji primer dolazi iz Splita, gde se garaža ukupne površine 80 m², koja se nalazi u okviru stambene zgrade na Visokoj, nudi na prodaju po ceni od 280.000 evra.

Struja, voda i toalet

Pored garažnog prostora, nekretnina poseduje i ostavu sa malim toaletom, trofaznu struju i vodu i deo neotkrivene terase od 77 m² koja se nalazi na vrhu garažne zgrade, što dodatno povećava tržišnu vrednost ove nekretnine .

Cena garaže od 280.000 evra pokazuje brutalnu realnost tržišta nekretnina u Hrvatskoj. Čak i poslovni ili pomoćni prostori dostižu cene koje je teško dohvatiti većini radnika koji zarađuju oko 1.500 evra neto mesečno.

Foto: Shutterstock

To znači da bi prosečan radnik, bez obzira na sva svoja mesečna primanja, morao da radi više od 15 godina, štedeći celu svoju platu samo da bi pokrio nominalnu cenu ove garaže, a da pritom ne troši ništa na osnovne životne potrebe.

Takve razlike između prihoda i cena nekretnina više nisu izolovana pojava. Dok prosečne plate sporo i neravnomerno rastu u različitim sektorima, troškovi vlasništva nad nekretninama idu u pravcu koji prosečnom građaninu čini gotovo nemogućim da stekne tako osnovno dobro kao što je prošireni garažni prostor ili dodatni poslovni prostor .

Čak i mladi i visokoobrazovani radnici, koji često imaju plate iznad prosečnih, i dalje se suočavaju sa ozbiljnim preprekama kada pokušavaju da uđu na tržište stanovanja.

Stručnjaci upozoravaju da takav trend dugoročno ugrožava socijalnu i ekonomsku strukturu Hrvatske . Rast cena nekretnina bez proporcionalnog rasta realnih prihoda dovodi do povećanja društvene nejednakosti i osiromašenja srednje klase.

U zemlji u kojoj većina radnika zarađuje oko 1.300–1.400 evra mesečno , a srednja plata ne prelazi 1.300 evra, nekretnine postaju luksuzna roba koja je sve više rezervisana za investitore, strane kupce ili bogate pojedince.