Slušaj vest

Nakon što je na TikToku naišla na video o jeftinim nekretninama na Siciliji, spakovala je kofere i već nedelju dana kasnije otputovala na italijansko ostrvo.

U junu 2024. kupila je kuću u selu Mussomeli za samo 27.000 evra. Nekretnina ima čak 17 soba i pogled na srednjovekovni dvorac, ali zahteva obimnu obnovu. „Kuća treba oko 140.000 evra ulaganja. To će biti moj dom iz snova, u kojem planiram da živim čim bude gotova na jesen“, ispričala je Kiki.

Mussomeli, smešten u srcu Sicilije, poznat je po svom srednjovekovnom dvorcu i prelepim pogledima na okolni krajolik – potpuno suprotno od užurbanih ulica Los Anđelesa.

Kupila kuću sa 17 soba na Siciliji za 27.000 evra
Imaju pogled na dvorac Foto: Shutterstock

Razlike u cenama nekretnina

Iako obnova zahteva mnogo novca, cena kuće na Siciliji i dalje je daleko povoljnija nego u Severnoj Americi. Prema podacima kompanije Redfin, prosečna cena kvadrata u Los Anđelesu u julu 2025. iznosila je oko 6.200 evra. S druge strane, pokazuju da je prosečna cena kvadrata u celoj Siciliji samo 1.167 evra, dok u pokrajini Caltanissetta, gde se nalazi Mussomeli, kvadrat košta oko 682 evra – gotovo 11 puta manje nego u Los Anđelesu.

Poslednjih godina Sicilija privlači brojne strane kupce zbog jeftinih nekretnina, prijatne mediteranske klime i bogate istorije. Neka sela čak nude kuće za 1 evro kako bi zaustavila depopulaciju, ali čak i standardne nekretnine imaju cene koje su za mnoge strance izuzetno povoljne.

Kanađanka dokumentuje renoviranje

Za Kiki Leigh odluka nije bila samo finansijska. „Ovo je kuća o kojoj sam oduvek sanjala, mesto na kojem želim da živim“, istakla je. Obnova je počela u martu 2025. i trebalo bi da traje osam meseci. Kada radovi budu završeni, Kiki će Los Anđeles sa njegovim visokim stanarinama i gužvom zameniti mirnijim životom na Siciliji, okružena istorijom, suncem i mediteranskom kuhinjom.

Svoju avanturu dokumentuje na TikToku, gde već ima hiljade pratilaca. Onde deli snimke napretka radova i kaže da kuća „napokon počinje da liči na dom, a ne samo na ludu ideju“.

BiznisKurir/BIZLife

Ne propustiteNekretnineCENA VIKENDICE NADOMAK BEOGRADA PRAVA BAGATELA: Ima sve što vam je potrebno! Ne ispuštajte ovakvu priliku
Jeftina kuća na prodaju
NekretnineOVE NEKRETNINE PLANU ČIM SE OGLAS POJAVI! Veliku potražnju diktira trenutna situacija na tržištu
nekretnina.jpg
NekretnineLJUDI VIDE I ODU, MISLE FALI NULA! 2 kuće na jezeru za 5.500 evra, jedna za 3.000! A tu je i kuća na 2 rate (FOTO)
screenshot-20231128-145932.jpg
NekretnineKUĆICU U MUŠKATLAMA BOŽO DAJE ZA 16.000 EVRA, A DACA CELO IMANJE NA 23 ARA ZA 19.000! Ali uz jedan uslov, evo gde se obe nalaze
screenshot-20231115-125616.jpg