Nakon što je na TikToku naišla na video o jeftinim nekretninama na Siciliji, spakovala je kofere i već nedelju dana kasnije otputovala na italijansko ostrvo.

U junu 2024. kupila je kuću u selu Mussomeli za samo 27.000 evra. Nekretnina ima čak 17 soba i pogled na srednjovekovni dvorac, ali zahteva obimnu obnovu. „Kuća treba oko 140.000 evra ulaganja. To će biti moj dom iz snova, u kojem planiram da živim čim bude gotova na jesen“, ispričala je Kiki.

Mussomeli, smešten u srcu Sicilije, poznat je po svom srednjovekovnom dvorcu i prelepim pogledima na okolni krajolik – potpuno suprotno od užurbanih ulica Los Anđelesa.

Imaju pogled na dvorac Foto: Shutterstock

Razlike u cenama nekretnina

Iako obnova zahteva mnogo novca, cena kuće na Siciliji i dalje je daleko povoljnija nego u Severnoj Americi. Prema podacima kompanije Redfin, prosečna cena kvadrata u Los Anđelesu u julu 2025. iznosila je oko 6.200 evra. S druge strane, pokazuju da je prosečna cena kvadrata u celoj Siciliji samo 1.167 evra, dok u pokrajini Caltanissetta, gde se nalazi Mussomeli, kvadrat košta oko 682 evra – gotovo 11 puta manje nego u Los Anđelesu.

Poslednjih godina Sicilija privlači brojne strane kupce zbog jeftinih nekretnina, prijatne mediteranske klime i bogate istorije. Neka sela čak nude kuće za 1 evro kako bi zaustavila depopulaciju, ali čak i standardne nekretnine imaju cene koje su za mnoge strance izuzetno povoljne.

Kanađanka dokumentuje renoviranje

Za Kiki Leigh odluka nije bila samo finansijska. „Ovo je kuća o kojoj sam oduvek sanjala, mesto na kojem želim da živim“, istakla je. Obnova je počela u martu 2025. i trebalo bi da traje osam meseci. Kada radovi budu završeni, Kiki će Los Anđeles sa njegovim visokim stanarinama i gužvom zameniti mirnijim životom na Siciliji, okružena istorijom, suncem i mediteranskom kuhinjom.

Svoju avanturu dokumentuje na TikToku, gde već ima hiljade pratilaca. Onde deli snimke napretka radova i kaže da kuća „napokon počinje da liči na dom, a ne samo na ludu ideju“.