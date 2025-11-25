Poznata parfimerija stavlja katanac: Više od 900 zaposlenih strahuje da će ostati bez posla
Sada 900 zaposlenih strahuje za svoja radna mesta, jer je ova tradicionalna firma pred finansijskim kolapsom.
Kompanija osnovana 1931. u Bohumu, sa sedištem u Herneu, podnela je u četvrtak zahtev za privremeni stečajni postupak uz samoupravu, saopšteno je u petak poslepodne. Sud je već odobrio pokretanje privremenog postupka.
Šta to znači?
Više od 900 zaposlenih i dalje će primati plate naredna tri meseca. Sve prodavnice, kao i internet prodavnica, ostaju otvorene. Pieper se nada dobroj božićnoj sezoni kako bi uspeo da „restrukturira firmu i pripremi je za budućnost“.
Parfimerija Pieper u Kelnu takođe nastavlja sa radom – bar za sada.
Za poverenicu postupka imenovana je advokatica Sara Volf iz kancelarije Anchor u Disburgu. Ona će nadgledati tok stečajnog procesa. Pored toga, odluke uprave – na čijem čelu je Oliver Pieper, unuk osnivača – pratiće i generalni punomoćnik i stručnjak za restrukturiranje. Cilj je, između ostalog, očuvanje radnih mesta.
O parfimeriji Pieper
Gerhard Pieper i njegova majka Ana otvorili su 1931. godine prvu prodavnicu sapuna u Bohumu. Već 1936. otvorene su nove poslovnice u Rurskoj oblasti. Od 2009. kompanija ima i onlajn prodavnicu.
Zahvaljujući preuzimanjima i širenju, pre desetak godina Pieper je imao 140 poslovnica u Severnoj Rajni-Vestfaliji, Donjoj Saksoniji, Bremenu i Hamburgu. Danas je otvoreno još 120 prodavnica sa više od 900 zaposlenih.
Pieper prodaje parfeme, proizvode za negu tela, šminku, negu kose, prirodnu kozmetiku i modne dodatke.Godine 2021. prijavili su godišnji promet od 113,7 miliona evra.
BiznisKurir/Fenix