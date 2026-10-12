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Kako je najavio Republički geodetski zavod (RGZ), reč je o brisanju zabeležbe maloletstva, zatim zabeležbe plodouživanja, pretvaranju prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu, promeni ličnih podataka fizičkog lica, odnosno imena, prezimena, prebivališta, promeni naziva i sedišta pravnog lica.

Među zahtevima su i ispravka podataka o upisanim imaocima prava, ispravka tehničke greške, upis zabeležbe spora, vanredni pravni lek - ponavljanje postupka i vanredni pravni lek - poništaj konačnog rešenja.

Za određene zahteve plaćaju se propisane administrativne takse, a potrebna dokumentacija zavisi od vrste zahteva.

Napominju da će ostale vrste zahteva, zbog njihove kompleksnosti, a u skladu sa važećim propisima i dalje podnositi profesionalni korisnici.

Ipak, imajući u vidu zahteve građana da se lično obrate katastru i troškove angažovanja profesionalnih korisnika, RGZ je pokrenuo inicijativu za izmenu propisa, navodi se u saopštenju i dodaje da bi na taj način građanima u narednom periodu, bilo omogućeno da, ukoliko to žele, sve zahteve sami podnose u službama katastra i tako izbegnu bespotrebne troškove trećih lica.