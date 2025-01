Po tome što me od Studenice do Mileševa pradedovi gledaju sa ikonostasa,

“Čitava ova kolekcija, inspirisana moravskom rozetom, dobila je naziv Moravka. Zahvalna sam Gospodu Bogu, na darovima koje mi ja dao, a koji su istovetni sa mojom inspiracijom, a to je moja Šumadija i Srbija. Upisala sam kurs vajanja kod Saše Matića, i tako zaokružila svoj opus za stvaranje i tek sada se osećam ispunjenom. Monasi iz manastira Draganac su pravili kutije za čuvanje tamjana, i imali su motiv moravske rozete. To je ranije jedan iskušenik radio, a kada je on otišao, imala sam želju da to savladam i da pravim ja to za njih. Nakon kutijica, došle su mi kao nadahnuće za stvaranje kućne kadionice, ideju sam proširila, pa će moravska rozeta biti i na slikama. Rozete su mi neizmeran izvor inspiracije…”

"Minimalizam je gubitak kreacije, čovek se često toliko gnuša detalja i na žalost ima potrebu da sve mora da bude prečišćeno, a onda nema duše, a to me plaši. Smatram da je to bujanje pokazatelj života, detalj koliko je radosti u nama. Moravska rozeta je latica, cvet, život. Bujao je život kroz detalje u tom dobu. Vraćanjem u ovo vreme, vraćamo i tu živost, koja mora da zameni ovo stanje prečišćenosti. Verujem u Gospoda Boga i zahvaljujući Bogu, jer bez vere smo patetični, verujem u to što radim. Vrlo sam nadahnuta. Kada radim moja zemlja me inspiriše, naš folklor, seljak, šajkača, šljiva. Tužno mi je kada se neko stidi našeg opanka. Zato bih i volela da uradim opus srpskog seljaka, da ovekovečim rurani život, to nešto što je naše izvorno, najlepše na svetu, da ostane za pokoljenja“, kaže Vladislava Čolić dok predano spretnim prstima oblikuje nežne latice moravskih rozeta na kadionici. Sada će, zahvaljujući njoj taj simbol jedinstva, mira i stabilnosti biti i u svakom domu.