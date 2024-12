Postoje različite teorije kako postati uspešan u poslu, a gotovo sve se slažu da je najbitnija upornost i originalna ideja. E, upravo na toj originalnosti svoj put ka uspehu gradi Piroćanka Suzana Stanojević, iz sela Veliki Jovanovac koja veruje da će njen "bulgur sir" i njegovi jedinstveni ukusi naći put do probirljivih kupaca.

- Bulgur sir je biljni sir koji se pravi od bulgura, odnosno durum pšenice. To je tvrda pšenica koja se obrađuje tako što se ovršena pšenica opere, izlomi i osuši. Posle sušenja opet ide na pranje, a onda se potapa u vodu u kojoj stoji jedno mesec dana da bi fermentisala i da bi došla do mlečne kiseline. Mlečna kiselina se posle obrađuje isključivo ručno, dodaju joj se so, začini i sve što treba i oblikuju se kuglice koje se onda suše. Posle sušenja se kuglice sira stavljaju u maslinovo ulje u kojem stoje bar dve nedelje. Posle toga se pakuje u male teglice za prodaju - objašnjava Suzana za Kurir Biznis proces proizvodnje njenog jedinstvenog biljnog sira.