Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da se povodom odlaska pojedinih stranih investitora iz Srbije razgovara kako bi se preuzeo veći deo radnika i na tome da se dovode novi investotori u zemlju.

Vučić je kazao da se na to računalo i da odlaze tamo gde su minimalne plate niže.

"Odlaze u Tunis, ali dobro, mi smo na to računali negde. Mi smo sad radili i razgovarali", kazao je Vučić.

Navodeći da je odlazak najavio i Drekslmajer, Vučić je kazao da se nada da neće otići i dodao da se i dalje bori, jer nije siguran da su srećni u Tunisu.

"Nadam se da će moći da ostanu. Ovi u Vranju, zapošljavaju 350 ljudi, rekli su samo da nemaju za toliki minimalac, ne mogu da plaćaju toliko. Ali, odmah ova bavarska firma, nemačka firma, koja pravi čizme preuzela je 130, 140 ljudi. Razgovaramo i dalje da se preuzme veći deo ljudi i da gledamo da dovodimo neke nove investitore", kazao je Vučić.

Istakao je da je za to potrebno da se i gas dovede do Vranja te da se zato razgovara sa Makedoncima oko gasnog interkonektora.

"Mora Dušan Bajatović da ubrza, ne može po pet godina da se čeka početak radova. Dakle, Niš - Leskovac i Leskovac - Vranje. I onda nam ostaje od Vranja do severno-makedonske granice da napravimo taj gasni interkonektor i da možemo investitorima na jugoistoku Srbije to da ponudimo", kazao je Vučić.