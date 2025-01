- Sve proizvode pravimo ručno od različitih vrsta gline, kao što se nekada radilo, jedino je priprema materijala mehanizovana. Zatim ih sušimo i pečemo. Manji proizvodi se suše u našim sušarama sedam do 10 dana, dok se veliki suše i do mesec dana. Posle toga se peku 15 do 20 sati u našim pećima zagrejanim drvima po principu koji su koristili još stari Rimljani. Upotrebna grnčarija se dodatno peče u električnim pećima na temperaturi do 1050 stepeni nakon čega drugi majstor nanosi glazuru. Glazure su bezolovne iz uvoza koje nisu štetne po okolinu i nemaju ni jedan štetni sastojak u sebi - objašnjava Đorđević.