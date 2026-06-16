Slušaj vest

Dok se većina privrednika bori sa kalkulacijama i maržama, jedan Pančevac odlučio je da svoj biznis zasnuje na potpuno drugačijem temelju – poverenju.

Milan Đorđević je pre dve godine otvorio perionicu automobila, gde fiksni cenovnik ne postoji.

Njegova poslovna ideja je jednostavna: vozači sami peru svoje automobile, a nakon završenog posla, u posebno napravljenu kasicu ostavljaju onoliko novca koliko smatraju da treba. Iako bi mnogi rekli da je ovakav model u današnje vreme rizičan, Milanova praksa pokazuje suprotno.

„Namera je bila da vozači uživaju dok peru svoje četvorotočkaše, ne razmišljajući o novcu“, navodi se u priči o ovom neobičnom mestu. Pokazalo se da većina korisnika poštuje uloženi trud i redovno plaća uslugu, dok je broj onih koji ne ostave ni dinar zanemarljiv.

Mušterije koje same popravljaju kvarove

Ovaj biznis model stvorio je specifičnu zajednicu korisnika koji se prema perionici odnose kao prema sopstvenoj imovini. Milan ističe da tokom dve godine rada nije zabeležen nijedan incident. Naprotiv, dešavaju se situacije koje su u svetu biznisa prava retkost:

Korisnici često ostavljaju poklone poput sapuna za ruke ili čistih krpa. Dešava se da ljudi samoinicijativno poprave sitne kvarove koje primete u perionici.

Poverenje kao najbolja investicija

Vlasnik perionice smatra da je ključ uspeha u tome što ljudima niko ne "stoji nad glavom". Njegova filozofija je da će vas čovek nagraditi ako mu otvorite srce i ponudite mu uslugu bez namere da ga prevarite.

Milan je za RTS istakao da tokom dve godine rada nije zabeležen nijedan incident, kao i da se dešava da ljudi samoinicijativno poprave nešto što primete da nije u redu.

– Kad čoveku otvoriš srce i daš mu nešto da radi, bez skrivenog razloga i namere da ga prevariš, on će te nagraditi, rekao je vlasnik perionice.