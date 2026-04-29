Slušaj vest

Vest iz Persijskog zaliva odjeknula je poput groma: Ujedinjeni Arapski Emirati (UAE) već 1. maja napuštaju grupu zemalja izvoznica nafte OPEK i OPEK+. I to u trenutku kada se svet, zbog rata SAD i Izraela protiv Irana, ionako nalazi usred teške energetske krize, a svetska ekonomija je uzdrmana, piše Dojče vele (Deutsche Welle).

Kao razlog se, prema saopštenju državne novinske agencije WAM, navodi da je odluka temeljno razmotrena, posebno s obzirom na stalne „poremećaje u Persijskom zalivu i Hormuškom moreuzu”. U saopštenju se dalje navodi: „Ova odluka odražava dugoročnu stratešku i ekonomsku viziju UAE, kao i promenu energetskog profila zemlje.”

Udarac pre svega za Saudijsku Arabiju?

Analitičari odluku Emirata opisuju kao težak udarac za OPEK, a posebno za faktičkog lidera grupe izvoznica nafte, Saudijsku Arabiju.

- To je pre svega politička, a ne ekonomska poruka - kaže Mark Ajub (Marc Ayoub), energetski stručnjak iz Instituta Tahrir.

- To pokazuje da Emirati nisu zadovoljni vođstvom OPEK-a. To je poruka Saudijskoj Arabiji i pokazatelj stanja saudijsko-emiratskih odnosa, bilo na političkom ili ekonomskom nivou, kada je reč o energetskim pitanjima.

Između dve važne zemlje Persijskog zaliva već duže vreme postoje nesuglasice oko odnosa prema Iranu i drugim regionalnim sukobima, na primer u Jemenu i Sudanu. Izlazak dugogodišnje članice kao što su Ujedinjeni Arapski Emirati iz grupe zemalja izvoznica nafte mogao bi dodatno da oslabi tu organizaciju.

"To remeti jednačinu"

- To remeti jednačinu - kaže Nehad Ismail, energetski analitičar katarske televizije Al Araby TV.

- Time se stvara novi nivo problema povezanih sa Hormuškim moreuzom, naftom iz Persijskog zaliva i situacijom u Iranu. Iznenadni izlazak u ovom kritičnom trenutku – u trenutku koji se, s obzirom na opasnu geopolitičku situaciju u regionu, čini neprimerenim.

Emirati su bili član OPEK-a još od 1967. godine – čak četiri godine pre sopstvenog osnivanja kao države. Uz Saudijsku Arabiju i Kuvajt, u poslednje vreme su smatrani najvažnijim akterom među dvanaest članica.

Prema Ajubovim rečima, posledice izlaska pre svega će se osetiti dugoročno:

- Kratkoročno, to nema veliki uticaj na tržišta jer je Hormuški moreuz zatvoren. Ali u budućnosti, kada se izvoz normalizuje, UAE bi mogli bez ikakvih ograničenja da plasiraju više barela na tržište.

Uspeh za Trampa?

To bi moglo da obraduje SAD: izlazak iz OPEK-a smatra se uspehom za američkog predsednika Donalda Trampa, koji je više puta kritikovao organizaciju i optuživao je da „dere kožu” svetu veštačkim podizanjem cena nafte. Tramp je vojnu podršku državama Persijskog zaliva povezivao sa cenama nafte i tvrdio da se SAD iskorišćavaju.

Foto: CRAIG HUDSON / POOL/THE WASHINGTON POST POOL

Emirati se smatraju bliskim saveznicima SAD i potpisnici su Avramovih sporazuma kojima su normalizovali odnose sa Izraelom.

UAE se žale na nedovoljnu podršku suseda

U poslednjim nedeljama Emirati su zbog toga postali meta Irana: nakon izbijanja rata SAD i Izraela protiv Teherana, Dubai i Abu Dabi bili su izloženi masovnim napadima iranskih dronova i projektila, sa razornim ekonomskim posledicama po UAE, koji se smatraju ekonomskim i turističkim centrom Persijskog zaliva, piše Dojče vele.

Čini se da se Emirati u ovoj krizi osećaju nedovoljno podržano od strane susednih zemalja. Diplomatski savetnik predsednika UAE Anvar Gargaš (Anwar Gargash) početkom nedelje otvoreno je kritikovao to što su se zemlje Saveta za saradnju u Zalivu međusobno pomagale samo logistički, ali ne i šire.

- Godine 2000. potpisali smo zajednički odbrambeni sporazum - rekao je Gargaš.

- A sada moramo da konstatujemo da je držanje zemalja Saveta za saradnju u Zalivu – iako je tačno da su se logistički podržavale – sa političkog i vojnog stanovišta bilo istorijski gledano najslabije.”

Izlaskom iz OPEK-a Emirati verovatno dodatno pokazuju da se okreću američkom predsedniku Trampu – i to u njegovom stilu: bez obzira na dugogodišnje saveznike i multilateralne organizacije, stavljaju sopstvene interese u prvi plan. Možda i zato što od SAD očekuju veću zaštitu. A to je težak udarac za neposrednog suseda, inače izuzetno moćnu Saudijsku Arabiju u Persijskom zalivu.