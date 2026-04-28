Slušaj vest

Ujedinjeni Arapski Emirati napustiće sledećeg meseca OPEK, kartel zemalja proizvođača nafte, saopštila je vlada u utorak.

Emiratski zvaničnici su već dugo iznosili ideju o napuštanju kartela, žaleći se da su njegove kvote na nepravedan način ograničavale izvoz nafte ove zemlje.

Odluka o izlasku doneta je u svetlu vladine "dugoročne strateške i ekonomske vizije" i njenih planova da ubrza investicije u proizvodnju energije, navodi se u saopštenju koje je objavila državna novinska agencija Emirata.

U saopštenju se ukazuje na želju vlade da zadovolji zahteve energetskih tržišta tokom perioda geopolitičkih napetosti izazvanih američko-izraelskim ratom protiv Irana, zbog kojeg su cene nafte i gasa vrtoglavo porasle. Takođe se navodi da vlada Emirata veruje da će globalna potražnja za energijom rezultirati „održivim rastom” u srednjem i dugoročnom periodu.

- Odluka UAE da izađu iz OPEK-a odražava evoluciju vođenu politikom, koja je usklađena sa dugoročnim tržišnim osnovama - napisao je ministar energetike te zemlje Suhejl al Mazruei (Suhail AlMazrouei) na društvenim mrežama.

- Zahvaljujemo OPEK-u i njegovim državama članicama na decenijama konstruktivne saradnje.

U saopštenju koje su objavili državni mediji dodaje se da će "UAE nastaviti da se ponašaju odgovorno, donoseći dodatnu proizvodnju na tržište postepeno i odmereno, u skladu sa potražnjom i tržišnim uslovima."

Ova najava dolazi usred rastućih tenzija između Emirata i Saudijske Arabije - de fakto lidera ovog kartela.