U Nemačkoj vape za radnom snagom, ali ne bilo kakvom. Najviše nedostaju, verovali ili ne, mesari, prenosi Nemačka novinska agencija (dpa).

Tokom 2025. godine, u proseku nedostajalo je oko 4.665 radnih mesta mesara, a kvalifikovanih kandidata nije bilo. To je zaoko oko 40% više nego godinu dana ranije, potvrđuje analiza Centra za kompetencije za pružanje profesionalne radne snage.

- Ovako nešto se nikad nije desilo. Nedostatak mesara je kao nikad pre - rekao je stručnjak centra Jurek Tajdeman.

Jedan od razloga je demografska struktura zaposlenih. Naime, tokom 2024. godine, više od trećine, tačnije 38% mesara je bilo starije od 55 godina i blizu penzije. Visok udeo starijih zaposlenih povećava potražnju za radnicima, dok istovremeno dolazi malo novih kadrova. Broj zaposlenih u ovoj oblasti smanjio se za više od 19 % između 2017. i 2024. godine.

Mesari rade uglavnom u supermarketima i mesara, a ova grupa zanimanja obuhvata prodavce mesa i mesnih proizvoda, kao i specijalizovane prodavce koji mahom rade na delikatesu.

Drugi najveći manjka radne snage zabeležen je kod rukovodilaca građevinskih mašina. Samo u 2025. nedostajalo je više od 1.500 ovih kvalifikovanih radnika što je 38% manje u odnosu na ranije godine. Ovo uključuje radnike u izgradnji puteva i visokogradnji.

Situacija se pogoršala i za poreske savetnike, a nedostaje 2.318 radnika specijalizovanih za ovu oblast. Ipak, rekord kad je u pitanju nedostatak kvalifikovane radne snage zabeležen je kod radnika koji se bave električnim instalacijama u građevinarstvu. Samo prošle godine nedostajalo je više od 16.200 električara.

Potreba za radnicima je konstantna i u oblasti nege starijih osoba gde nedostaje 15.200 stručnjaka. Kad se sve sabere ukupni manjak kvalifikovane radne snage iznosio je više od 369.000 radnih mesta (i dalje nije popunjeno) što je gotovo za četvrtinu manje radnika nego 2024. godine.

Međutim, Tajdeman upozorava da ovo ne znači pozitivnu promenu:

- Nemačka ekonomija stagnira, kompanije oglašavaju manje radnih mesta i ne popunjavaju uvek pozicije zbog neizvesnih očekivanja. Tek u slučaju ekonomskog oporavka može se očekivati još veći nedostatak kvalifikovane radne snage - poručio je on.