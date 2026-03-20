U Palati "Srbija” u Beogradu održan je konsultacioni sastanak delegacija Republike Srbije i Ruske Federacije, na čelu sa kopredsednicima Međuvladinog srpsko-ruskog komiteta za trgovinu, ekonomsku i naučno-tehničku saradnju, ministrom u Vladi Republike Srbije zaduženim za međunarodnu ekonomsku saradnju i oblast društvenog položaja crkve u zemlji i inostranstvu, dr Nenadom Popovićem i ministrom ekonomskog razvoja Ruske Federacije, g. Maksimom Rešetnjikovim.

Susret je realizovan u okviru kontinuiranog rada Međuvladinog srpsko-ruskog komiteta, jednog od najznačajnijih mehanizama za razvoj i unapređenje saradnje između Republike Srbije i Ruske Federacije u različitim oblastima.

Razgovori su bili usmereni na pripremu predstojeće sednice Međuvladinog komiteta, planirane za april, kao i na koordinaciju i usaglašavanje svih aktivnosti neophodnih za njeno uspešno održavanje.

- Danas smo održali konsultacioni sastanak na visokom nivou, razgovarajući o važnim temama kao što su energetika, industrijska proizvodnja, mašinogradnja, veštačka inteligencija, robotika, digitalizacija, nauka, poljoprivreda i primena novih tehnologija. Postavili smo konkretne ciljeve za dalju saradnju i razmatrali načine na koje možemo dodatno ojačati ekonomske veze - rekao je ministar Popović.

Foto: Zoran Petrović

Ministar Popović je naglasio da trgovinska razmena između Srbije i Rusije nastavlja da raste i da se razvija i pored izazovnih uslova poslovanja, sa ciljem unapređenja ekonomskih odnosa i približavanja rekordnim nivoima iz vremena pre početka specijalne vojne operacije.

- Srbiji su potrebni najjeftiniji ruski gas i nafta kako bismo obezbedili stabilno snabdevanje, sigurnost za privredu i građane, kao i nesmetan rast industrije i ekonomije. Srbija dobija gas iz Rusije po najpovoljnijim uslovima i najnižoj ceni u Evropi, a što je najvažnije - ima garantovane količine gasa iz Rusije - naglasio je Popović.

Na kraju, ministar je podsetio da, zahvaljujući izuzetnim odnosima predsednika Aleksandra Vučića i predsednika Vladimira Putina, kao i doslednom stavu naše Vlade, Srbija ostaje jedina evropska zemlja koja nije uvela sankcije Rusiji. Srbija istovremeno ima punu podršku Rusije u očuvanju svog teritorijalnog integriteta i suvereniteta, posebno po pitanju naše južne pokrajine Kosova i Metohije.

Ministar Rešetnjikov je istakao da Rusija pridaje veliki značaj daljem unapređenju bilateralnih odnosa sa Srbijom, naglasivši da Moskva Srbiju vidi kao pouzdanog partnera u regionu i važnog ekonomskog saveznika.