Iako je aluminijum možda najzastupljeniji metal na Zemlji, on je ključan za funkcionisanje svetske ekonomije.

Neophodan je materijal u elektronici, transportu i građevinarstvu, kao i u drugim industrijama kao što su solarni paneli i pakovanje.

Na početku sukoba sa Iranom 28. februara, tromesečne fjučerse aluminijuma LME su prvobitno skočile za čak 10% do 12. marta, a potpom oko 8% zato što je zatvaranje Ormuskog moreuza izazvalo značajan poremećaj u snabdevanju.

Ovo je bio najuspešniji metal na berzi po prodaji u poslednje dve nedelje, sa cenama koje se sada kreću nešto ispod četvorogodišnjih maksimuma na 3.370 dolara od srede popodne u Londonu.

Bahreinska Alba, u kojoj se nalazi najveća topionica na svetu, takođe je smanjila proizvodnju za 19 odsto od svojih 1,6 miliona tona godišnje proizvodnje, što je dodatno povećalo strahove od globalne nestašice.

Niži nivoi zaliha i potencijal za dalje poremećaje u snabdevanju na Bliskom istoku mogli bi da gurnu cene ka 4.000 dolara po toni, prema provajderu obaveštajnih podataka o metalima CRU Group.

Glavni analitičar CRU-a, Giljom Osuf napisao je u nedavnom članku da bi cena na LME sada verovatno bila mnogo veća da nije bilo slabe globalne potražnje za tim metalom.

- Produženi sukob će verovatno drastično promeniti naše izglede na tržištu do kraja godine zbog trajnog uticaja koji će imati na globalnu ponudu i potencijalnih negativnih efekata na potražnju - dodao je on.

Odgovor na pitanje gde bi cena mogla da ide dalje leži u Kini, smatraju drugi analitičari.

Kina je najveći proizvođač aluminijuma i nastoji da ograniči proizvodnju na 45,5 miliona tona godišnje kako bi smanjila emisije i sprečila probleme sa viškom kapaciteta.

- Ako kineska vlada odluči da su cene previsoke, može ponovo pokrenuti brojne neaktivne topionice u zemlji i svet će biti pun aluminijuma - rekao je Artem Volinets, izvršni direktor rudarske kompanije ACG Metals, za CNBC u Evropi rano u sredu.