Evropa i Indija danas beleže istorijski trenutak, saopštila je predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen. U objavi na mreži X, fon der Lajen je potvrdila da su Indija i EU postigli "značajan" sporazum o slobodnoj trgovini, koji je opisala kao "majku svih sporazuma".

- Stvorili smo zonu slobodne trgovine sa dve milijarde ljudi, od čega će obe strane imati koristi - napisala je fon der Lajen.

Sporazum, koji je postignut u ponedeljak, ocenjuje se kao najveći do sada, istakao je indijski premijer Narendra Modi.

Modi je na Indijskoj nedelji energetike danas sporazum nazvao "majkom svih sporazuma", prenosi CNBC.

On je dodao da će sporazum, koji dopunjuje postojeće dogovore Indije sa Velikom Britanijom i Evropskim udruženjem za slobodnu trgovinu, biti posebno koristan za ključne sektore indijske ekonomije.

Očekuje se da će Modi i predsednica EK Ursula fon der Lajen kasnije tokom dana održati zajedničko saopštenje na samitu Indije i EU u Nju Delhiju, kada će biti predstavljeni detalji sporazuma koji se pripremao gotovo dve decenije.

Reakcije svetske javnosti

Tek što je zaključen istorijski trgovinski sporazum između Evropske unije i Indije, svetska javnost već sa pažnjom prati kako će na taj dogovor reagovati američki predsednik Donald Tramp. Sporazum se u mnogim krugovima tumači kao strateški potez Brisela i Nju Delhija, ali i kao odgovor na nepredvidivu trgovinsku politiku Sjedinjenih Američkih Država i stalne pretnje uvođenjem carina.

Donald Tramp se za sada nije javno oglasio povodom sporazuma EU i Indije, koji je objavljen u ranim jutarnjim satima po evropskom vremenu. Ipak, u Vašingtonu su se već pojavile kritike na račun tog dogovora.

Američki ministar finansija Skot Besent otvoreno je iskazao nezadovoljstvo odlukom Brisela.

- Sjedinjene Države su podnele mnogo veće žrtve nego Evropljani. Uveli smo carine od 25 odsto Indiji zbog kupovine ruske nafte. A šta se desilo prošle nedelje? Evropljani su potpisali trgovinski sporazum sa Indijom - rekao je Besent za ABC News.