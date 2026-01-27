Slušaj vest

U proleće 1917. Danska je prodala deo svog kolonijalnog carstva Sjedinjenim Američkim Državama, ostrva Sent Tomas, Sent Džon i Sent Kru, današnja Američka Devičanska Ostrva, za 25 miliona dolara. Ova transakcija bila je više od običnog finansijskog dogovora; rezultat je bio složenih geopolitičkih kalkulacija tokom Prvog svetskog rata.

Strateška odluka u burnim vremenima

Početkom 20. veka kolonija Danska Zapadna Indija suočavala se sa teškim vremenima. Česte oluje i pad proizvodnje šećera smanjili su i ekonomski i strateški značaj ostrva. Krajem 1890-ih, politička napetost je rasla zbog interesa Nemačkog carstva za Antile, što je zabrinulo SAD i njihovu želju da spreče širenje evropskog uticaja u Karibima.

Prvi pregovori između Danske i SAD o prodaji ostrva počeli su 1902. godine, sa predloženom cenom od pet miliona dolara. Iako je plan podržao danski Folketing, gornji dom, Landsting, ga je odbio zbog konzervativnih protivnika koji su strahovali od daljeg gubitka teritorija.

Izbijanje Prvog svetskog rata dodatno je otežalo situaciju. Kao neutralna zemlja, Danska je imala problem da održava stabilnu kontrolu nad udaljenim kolonijama u Karibima. Socijalni nemiri dostigli su vrhunac 1915. godine, kada je izbio generalni štrajk, a vlada je morala da pošalje ratni brod Valkyrien kako bi povratila red.

Pregovori i prvi danski referendum

Istovremeno, američki predsednik Vudro Vilson i državni sekretar Robert Lansing želeli su da spreče moguću nemačku kontrolu nad ostrvima. Ponudili su kupovinu kako bi osigurali stratešku kontrolu u regionu i zaštitili brodski saobraćaj kroz Panamski kanal. Pregovori su vođeni u tajnosti, ali kada je 1916. godine postalo poznato u Danskoj, izbio je talas nacionalističkih protesta.

Da bi rešila pitanje, Danska je 14. decembra 1916. organizovala prvi narodski referendum u svojoj istoriji. Većina građana se izjasnila za prodaju ostrva SAD-u. Dana 1. aprila 1917. transakcija je finalizovana za 25 miliona dolara. Istovremeno, Danska je učvrstila svoj suverenitet nad Grenlandom.

Nakon prodaje, danska valuta ostala je u upotrebi na ostrvima sve do 1934. godine, kada je zamenjena američkim dolarom. Danas, na Američkim Devičanskim Ostrvima vozi se levom stranom puta, a većina vozila ima volan na levoj strani, ostatak danske kolonijalne tradicije.

Istorijske paralele

Ovaj događaj danas privlači pažnju zbog sličnosti sa savremenom debatnom oko Grenlanda. Baš kao što je Danska Zapadna Indija bila u centru međunarodnog interesa, sada se pažnja usmerava na Grenland, posebno zbog njegovog geografskog položaja i prirodnih resursa.

Dok je prodaja Danske Zapadne Indije bila način da se balansira geopolitički pritisak, situacija sa Grenlandom je drugačija. Danska danas deluje kao nezavisan akter koji se, uprkos stalnom interesovanju SAD, odlučno protivi eventualnoj prodaji ove teritorije.