Okomio se na državne praznike i razmaženu omladinu

Sada ima 90 godina, a njegova kompanija vredi milijardu dolara. Njegovo ime znaju svi i u Srbiji, gde ima veliki broj radnji, predstavništava i magacina.

"Kralj šrafova" ne usporava, čak ni u poodmaklim godinama. U intervjuu za "Augsburger Algemajne" on upućuje nemačkom tržištu rada poziv za buđenje.

- Moramo ponovo da proizvodimo više u Nemačkoj. Moramo biti marljiviji. Luda je ideja sindikalnih predstavnika da izmisle državni praznik koji pada u subotu ili nedelju. U kakvom svetu živimo? Svako ko zahteva tako nešto mora da misli da novac pada s neba kao pahulje snega.

Virt se povukao iz svakodnevnog poslovanja svoje kompanije pre nekoliko godina, a takođe je napustio i poziciju u nadzornom odboru fondacije početkom prošle godine, predajući je svom unuku, Bendžaminu.

Analizirajući situaciju na tržištu rada u Nemačkoj dolazi do ovog zaključka:

- Čovek ne može da ne bude zabrinut zbog Nemačke: "U drugim zemljama ljudi rade duže za znatno niže satnice."

On takođe napominje da su zaposleni u Nemačkoj češće bolesni nego radnici u drugim industrijalizovanim zemljama.

Ovim se indirektno osvrnuo na debatu o potvrdama o bolovanju koje se izdaju telefonom. Kancelar Fridrih Merc nedavno je ponovo pokrenuo ovu debatu, tvrdeći da su zaposleni često "bolesni" i do tri nedelje godišnje - previše, po njegovom mišljenju.

Nemačka vlada trenutno preispituje postupak izdavanja potvrda o bolovanju.

- Nakon perioda prosperiteta, udobnog života, sjaja, zapravo slobode, želja za više novca i još manje posla je rasla u Nemačkoj. Ravnoteža između posla i privatnog života sve se više pomerala ka privatnom životu - rekao je Virt, i dodao:

- U Nemačkoj smo sada došli do ivice kolapsa, faze u kojoj je pad neizbežan.

Promena kursa biće neverovatno teška, "jer su današnji mlađi zaposleni neverovatno razmaženi od strane svojih roditelja, koji pripadaju generaciji bejbi bumera", upozorava Virt.

Čak i sa 90 godina, sam Rajnhold Virt i dalje povremeno preuzima zadatke unutar svoje korporacije: "Ponekad diktiram pisma kod kuće u 21:30 i redovno se vraćam u kancelariju."